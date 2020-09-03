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03.09.2020 11:12
Рубрика: Общество

Как избежать стресса и правильно разбудить ребенка

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После длительных каникул любой организм с трудом переходит на "рабочий" режим жизнедеятельности. Особенно это актуально для детей, но чтобы подарить школьнику позитивный настрой на весь день, достаточно соблюдать простые правила.

Фото: Photoxpress
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Лучше всего, советуют психологи, устраивать пробуждение постепенно - установить будильник на 10-15 раньше срока, чтобы дети могли, лежа в постели, окончательно проснуться.

"Не стоит дергать, пихать, щекотать ребенка, забирать одеяло или подушку, включать громкую музыку в надежде устроить такую своеобразную "игру" - для сонного организма это сродни насилию, - заявила aif.ru член Профессиональной психотерапевтической лиги Алина Аккиева.

Еще один совет - попробуйте ассоциировать пробуждение для ребенка с какими-то приятными ритуалами и традициями, например, угощать ребенка лакомством или радовать считалочкой, и конечно, поглаживая по голове сказать, что рады видеть малыша.

Общество Здоровье Общество Семья и дети

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