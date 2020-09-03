Как избежать стресса и правильно разбудить ребенка

После длительных каникул любой организм с трудом переходит на "рабочий" режим жизнедеятельности. Особенно это актуально для детей, но чтобы подарить школьнику позитивный настрой на весь день, достаточно соблюдать простые правила.

Лучше всего, советуют психологи, устраивать пробуждение постепенно - установить будильник на 10-15 раньше срока, чтобы дети могли, лежа в постели, окончательно проснуться.

"Не стоит дергать, пихать, щекотать ребенка, забирать одеяло или подушку, включать громкую музыку в надежде устроить такую своеобразную "игру" - для сонного организма это сродни насилию, - заявила aif.ru член Профессиональной психотерапевтической лиги Алина Аккиева.

Еще один совет - попробуйте ассоциировать пробуждение для ребенка с какими-то приятными ритуалами и традициями, например, угощать ребенка лакомством или радовать считалочкой, и конечно, поглаживая по голове сказать, что рады видеть малыша.