Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках

Крупнейший международный рынок контента MIPCOM 2020 объявил в этом году, что пройдет в гибридном формате. Крупнейшие студии думают, как участвовать в нем. И вот одна из них - BBC Studios - объявила о том, что создает новый виртуальный сайт для MIPCOM 2020. На сайте будет размещен каталог премиального сценарного и документально контента, а также других форматов. Таким образом, BBC Studios Connect - это новый, специально созданный портал для продаж, предоставляющий международным клиентам доступ к контенту компании, коллекциям составленным так, чтобы полностью удовлетворить интересы аудитории, а также доступ к самым последним новинкам, выдержкам из новых шоу и к онлайн-встречам с продюсерами, режиссёрами и актёрами, снятым специально для портала.

"Мы создали специальный веб портал для клиентов, чтобы они могли полностью погрузиться в наш контент. Мы с нетерпением ждём, когда сможем "приподнять занавес" и представить наши новые шоу и программы, о которых скоро будут говорить зрители во всем мире, а также услышать их создателей", - говорит Пол Демпси, президент BBC Studios по международной дистрибуции.

Сайт будет доступен в течение трех недель, начиная с 28 сентября. Посмотрим, что конкретно он будет включать, так как это может послужить уникальным кейсом для других крупных студий, в том числе и российских. Итак, тех, кто будет пользоваться сайтом, ждет следующее. Первое - мастер-класс "Погоня за любовью" (Pursuit of Love) - писательница, режиссер и звезда сериала Эмили Мортимер присоединится к Лили Джеймс, Эндрю Скотту, Доминику Уэсту и Эмили Бичем, чтобы рассказать об этой глубокой, остроумной и оригинальной адаптации бестселлера. Второе - проект "Идеальная планета" (Perfect Planet) - исполнительный продюсер сериала Хью Корди (Silverback Films) представит новейшие знаковые программы по естествознанию, которые создавались в течение последних четырёх лет. Также на платформе оскароносный режиссер Стив МакКуин расскажет о своей предстоящей драматической антологии из пяти оригинальных фильмов "Маленький топор" (Small Axe). Ричард Дормер и Лара Росси вместе с ведущим сценаристом и исполнительным продюсером Саймоном Алленом и исполнительным продюсером Ричардом Стоуксом, вдохновленные персонажами знаменитой серии книг "Плоский мир" сэра Терри Пратчетта, расскажут, как они создавали сериал "Стража" (The Watch). Еще - режиссер Эндрю Хей, удостоенный множества наград, и Джо МакКлеллан, выпускающий редактор BBC Drama, представят новую атмосферную драму "Северная вода" (The North Water) с Колином Фарреллом и Джеком О'Коннеллом в главных ролях (производство Sea Saw).

Программа насыщена и продумана. Как обычно бывает на рынке контента - одна эта платформа способна удержать внимание участников, но есть же еще и остальные. Также в активностях BBC Studios Connect следующие онлайн-мероприятия. Автор бестселлеров Адам Кей вместе с режиссером Люси Форбс расскажут о том, как Sister Pictures адаптировала отмеченные наградами мемуары доктора Кея "Будет больно" (This Is Going to Hurt). "Тяжелая артиллерия" - программа Top Gear, ее создатели поделятся планами, в связи с их переходом на канал BBC One. "Выступит" на платформе и популярное игровое шоу "Слабое звено" (Weakest Link), которое было продано более чем в 40 стран и в настоящее время перезапускается в США под руководством Джейн Линч, известной по работе над сериалов Glee.

Исполнительный продюсер Саймон Хит ("По долгу службы" (Line of Duty), "Телохранитель" (The Bodyguard) поговорит со сценаристом Беном Ричардсом ("Кобра", "Призраки") об их новой криминальной драме на канале UKTV "Дипломат" (The Diplomat).

Но и это еще не все. Лидирующее в списке форматов - "Наше ДНК путешествие" (Our DNA Journey) представляет собой новый формат шоу, где две знаменитости, в совершенно неожиданном для зрителей амплуа, объединяются для приключения, чтобы встретиться со своими родственниками, о существовании которых они даже не подозревали (в прошлом и настоящем).

Как получить доступ к BBC Studios Connect? Для этого необходимо перейти на страницу https://sales.bbcstudios.com/contact или связаться с региональным представителем BBC Stduios.

Все, о чем рассказано выше не означает, что BBC Studios не примет участие в работе платформы MIPCOM Online+. Она успеет показать свой многообразный контент и там.