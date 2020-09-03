Карен Хачанов вышел в третий круг US Open

Россиянин Карен Хачанов без особых проблем вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке, обыграв соотечественника Андрея Кузнецова, - 6:3, 6:4, 6:1.

Напомним, что на этом турнире Хачанов стартовал с тяжелейшей победы над итальянцем Янником Синнером. Карен уступал 0:2 по партиям, но переломил ситуацию и оказался сильнее. К слову, в той встрече россиянин второй раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) - Ришар Гаске (Франция).

В четверг уже поздно вечером свои матчи второго круга провели Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведеву противостоял австралиец Кристофер О Коннел, а Рублеву - француз Грегуар Баррер.

Что касается женского одиночного турнира, то стоит отметить победу в матче второго круга Варвары Грачевой. Она переиграла в трех сетах Кристину Младенович (Франция) - 1:6, 7:6, 6:0.

- Хотела бы сама ответить себе на вопрос, как это произошло. Видимо, я просто стала увереннее играть, вошла в корт и забирала у Младенович время. На большинстве я смогла заработать небольшое преимущество, - приводит слова Грачевой Eurosport.

За выход в четвертый круг Грачева поспорит с Петрой Мартич из Хорватии. Накануне матчи второго круга провели еще три россиянки: Маргарита Гаспарян (против Серены Уильямс), Анна Калинская (против Каролины Муховой) и Екатерина Александрова (против Кэти Макнелли).