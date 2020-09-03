КХЛ сообщила об отмене матча между минским "Динамо" и "Йокеритом"

Запланированный на 3 сентября матч Континентальной хоккейной лиги между минский "Динамо" и "Йокеритом" отменен.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Причина отмены встречи пока не сообщается, также на данный момент неясно, какое решение примет лига по этой игре.

По данным издания IltaLehti, "Йокерит" не прибыл в аэропорт к запланированному времени вылета.

"Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск", - говорится в сообщении издания.