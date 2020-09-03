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03.09.2020 14:18
Рубрика: Спорт

КХЛ сообщила об отмене матча между минским "Динамо" и "Йокеритом"

Текст: Максим Домчев

Запланированный на 3 сентября матч Континентальной хоккейной лиги между минский "Динамо" и "Йокеритом" отменен.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Причина отмены встречи пока не сообщается, также на данный момент неясно, какое решение примет лига по этой игре.

По данным издания IltaLehti, "Йокерит" не прибыл в аэропорт к запланированному времени вылета.

"Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск", - говорится в сообщении издания.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Минск Спортивные организации Хоккейные клубы "Йокерит" Чемпионат КХЛ 2020/2021

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