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03.09.2020 16:25
Рубрика: Власть

Кириенко рассказал о грантах на форуме "Таврида"

Текст: Айсель Герейханова

Молодым деятелям культуры и искусства на форуме "Таврида" выданы гранты в размере 70 млн рублей. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Гранты могут быть достаточно приличными - арт-резиденции получали до 7,5 млн рублей, <…> до 3 млн может получить человек ", - приводит слова Кириенко ТАСС. По его словам, кроме непосредственно материальной поддержки, участники форума также могут подписать контракт с крупной продюсерской компанией или принять приглашение на важное для молодого человека мероприятие.

Представитель Кремля также сообщил, что более 20 арт-резиденций "Таврида" создается в российских регионах. Кроме того, уже в 2021 году начнется строительство зданий кластера "Таврида" в крымской бухте Капсель.

Отметим, что реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".

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