Количество дел ФАС в отношении органов власти сократилось в четыре раза

За последние 4 года количество дел, возбужденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в отношении органов власти, сократилось почти в четыре раза. Об этом в ходе презентации VIII издания "белой" и "черной" книг антимонопольных практик по итогам 2019 года заявил заместитель руководителя службы Андрей Цыганов.

"В период 2015-2019 годов отмечается устойчивая тенденция снижения как общего количества антимонопольных дел - в три раза по отношению к 2015 году, так и дел в отношении органов власти - почти в четыре раза. Это происходит, в том числе, за счет активного применения новых правовых институтов - предупреждений и предостережений", - сказал Андрей Цыганов.

Так, по итогам 2019 года в отношении органов власти было заведено, по данным ФАС немногим более 1000 дел, при этом, как отметил замглавы ведомства, количество дел в отношении органов власти федерального уровня уменьшилось до нескольких единиц. По его словам, на сегодняшний день ведомство активно прорабатывает региональный и муниципальный уровни власти. Именно на муниципальный уровень, согласно обнародованной статистике антимонопольных практик, приходится пока самое большое количество нарушений.

Как было отмечено в ходе презентации, основные причины либо в недостаточной квалификации муниципальных служащих, либо, такие нарушения связаны с бюджетными ограничениями.

Как подчеркнул Андрей Цыганов, основная задача органов ФАС работать на упреждение возможных нарушений и оказывать помощь там, где нарушения возможно избежать. Он также сообщил, что антимонопольная служба в этих вопросах работает в тесном взаимодействии с субъектами РФ. В частности, он напомнил, что в 2018 году лично глава ФАС Игорь Артемьев подписал соглашения о взаимодействии с высшими должностными лицами регионов.

"Реализуя эти соглашения взаимодействия с субъектами, мы не рассматриваем себя как контролеров. Наша главная задача - в том, чтобы помочь регионам нашими силами", - уточнил Андрей Цыганов.

По его словам, текущую ситуацию с состоянием соблюдения антимонопольного законодательства отражают примеры, приведенные в новом VIII издании "белой" и "черной" книг ФАС.

"В этот раз количество положительных примеров превысило число отрицательных: 53 против 47. Есть там и примеры наибольшей динамики: снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов госвласти и органов муниципального самоуправления", - рассказал замглавы ведомства.

Он отметил, что выбор примеров, вошедших в книги, осуществляется не единолично антимонопольным органом, а специальным Методическим советом, в который, помимо представителей антимонопольной службы входят представители и других заинтересованных госструктур, министерств и ведомств.

Как сообщил Андрей Цыганов, в "белую книгу" за 2019 год вошли 11 лучших практик реализации Стандарта (утвержден распоряжением правительства от 17 апреля 2019 года №768) в регионах - в республике Башкортостан, Вологодской, Курганской, Московской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Смоленской, Тюменской областей и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.