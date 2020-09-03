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03.09.2020 12:45
Рубрика: В мире

Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза

Текст: Диана Ковалева

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей Комитета государственной безопасности (КГБ) и Совета безопасности страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По данным агентства, государственным секретарем Совбеза республики стал генерал-лейтенант Валерий Вакульчик. До настоящего времени он занимал должность председателя КГБ страны.

На этом посту его сменил Иван Тертель, ранее руководивший Комитетом государственного контроля (КГК).

Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени - первый заместитель председателя этого ведомства.

Также сообщается, что вице-премьером страны назначен Анатолий Сивак.

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