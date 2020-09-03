Матвиенко: Надо объединить усилия для окончательной победы над терроризмом

Окончательная победа над терроризмом невозможна без эффективного международного сотрудничества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Российская Федерация, благодаря непреклонной государственной политической воле, в слаженной работе силовых структур и консолидации граждан, смогла подавить деструктивную активность на своей территории" - заявила она журналистам в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Наша страна на правах признанного мирового лидера антитеррористической борьбы продолжает успешно искоренять это зло во многих регионах планеты, свидетельством чему стала помощь России на Ближнем Востоке, продолжила спикер.

Валентина Матвиенко уверена, что для окончательной победы над экстремизмом, предотвращения новых трагедий, "необходимо плодотворное международное сотрудничество, решительные и своевременные шаги, доверительные отношения между всеми силами, противостоящими терроризму и бесчеловечности".

"Только сообща мы сможем дать достойный отпор нависшей угрозе", - заключила председатель СФ.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в 2005 году федеральным законом "О днях воинской славы России" в память о трагических событиях в школе №1 в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Тогда погибли 333 человека, 186 из них - дети.