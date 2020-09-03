Меланью Трамп уличили в использовании личной почты в рабочих целях

Супруга президента США Дональда Трампа - Меланья - использовала в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики. Такую информацию распространила газета The Washington Post, ссылаясь на бывшего старшего советника и близкого друга первой леди Стефани Уинстон-Уолкофф.

По ее словам, во время работы в Белом доме она несколько раз в день получала письма Меланьи с ее личных почтовых ящиков на сервере компании Trump Organization, а также через службу обмена мгновенными сообщениями iMessage. Издание ознакомилось с сообщениями, которые Трамп отправляла уже после инаугурации супруга. В переписке обсуждались вопросы приема на работу в Белый дом, заключения госконтрактов, график работы президента во время визитов за рубеж, организация официальных церемоний, пишет ТАСС.

В 2019 году комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начал расследование в отношении старших советников президента Иванки Трамп и Джареда Кушнера (дочери и зятя президента). Их обвинили в использовании личных электронных почтовых ящиков в служебных целях.

Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп критиковал свою соперницу Хиллари Клинтон за аналогичные действия.