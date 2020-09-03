МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США

Президент Сербии Александар Вучич в категоричной форме отказался от признания независимости самопровозглашенного Косова на переговорах Белграда и Приштины, состоявшихся в четверг в Вашингтоне. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире канала "ТВ Пинк" рассказал, что "Вучич резко отверг" соответствующий пункт.

Ранее входящий в состав сербской делегации министр финансов страны Синиша Мали сообщил журналистам, что представители США за столом переговоров "серьезно давили" на Вучича, требуя признания независимости Косова. По его словам, в Белграде готовились вести диалог по экономическим темам, но в предложенном на переговорах документе их было "очень мало".