МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем

Истребитель-перехватчик МиГ-31 обнаружил самолеты-разведчики США и Великобритании над Баренцевым морем.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства контроля воздушного пространства выявили над нейтральными водами Баренцева моря две воздушные цели, которые приближались к государственной границе РФ.

На перехват целей был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании.

После того как самолеты-разведчики сменили курс и стали удаляться от российской границы, российский истребитель вернулся на аэродром.