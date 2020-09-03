Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск на переговоры с руководством Республики Беларусь. Ожидаются встречи с президентом Александром Лукашенко и премьером Романом Головченко.

В состав правительственной делегации также вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.