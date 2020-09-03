Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Строящиеся в данный момент в Крыму десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут наиболее универсальными в мире в своем классе. Этого удастся добиться за счет совместимости с различными типами вертолетов, а также благодаря возможности устанавливать на корабли самое различное оборудование.

К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine, проанализировав доступную на данный момент информацию. Ожидается, что на каждом корабле будет от 12 до 18 вертолетов в зависимости от их размера и конфигурации. Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.

Главной ударной силой станут вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в их военно-морском варианте (уже поставлены ВМС Египта). Они способны нести противокорабельные ракеты Х-31, поражающие цель на расстоянии свыше 300 километров и летящие со скоростью около трех Махов. Также данные вертолеты подходят для нанесения ударов по наземным целям и несут гораздо больше полезной нагрузки чем их основной конкурент - Ah-64 Apache.

Помимо этого на борту десантных кораблей могут быть вертолеты Ка-31 и Ка-27. Первый выполняет функции радиолокационного дозора, успешно используется на авианосце "Адмирал Кузнецов", а также на авианосцах ВМС Китая и Индии. Ка-27 в различных модификациях может служить в качестве противолодочного, поисково-спасательного или транспортного вертолета.

Наконец, прорабатывается вариант использования вертолетоносцев в качестве госпитального судна. На данный момент решается вопрос, какое медицинское оборудование на них будет устанавливаться стационарно, а какое - опционально, варианты его размещения прорабатываются заранее.

Как уже писала "РГ", помимо вертолетов, катеров и собственно морских пехотинцев, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" также будут вооружены беспилотниками. Некоторые будут решать задачи разведки и наблюдения, другие - наносить ракетно-бомбовые удары.