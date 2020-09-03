Минфин предложил смягчить бюджетное правило

Бюджетное правило предлагается смягчить в части предельно допустимого уровня нефтегазовых доходов, которые могут быть пущены на расходы федерального бюджета - в 2021 году эта сумма может увеличиться почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей.

Другие параметры бюджетного правила (цена отсечения нефти и правила использования Фонда национального благосостояния) изменениями затронуты не будут.

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - отмечается в пояснительной записке. Там же уточняется, что с 2022 года уровень предельных расходов бюджета вновь будет определяться в соответствии с бюджетным правилом, что "позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора".

Об обсуждении временного отступления от бюджетного правила в части предельных расходов бюджета ранее говорил замминистра финансов Владимир Колычев. В 2020 году от бюджетного правила также, вероятно, придется отступить из-за роста расходов и уровня заимствований, связанных с пандемией и ее последствиями для экономики. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что полный возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года принципиально важен не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике.