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03.09.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Минфин предложил смягчить бюджетное правило

Текст: Роман Маркелов
Минфин предложил смягчить на 2021 год действующее бюджетное правило. Это следует из поправок в Бюджетный кодекс, опубликованных ведомством для общественного обсуждения.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Бюджетное правило предлагается смягчить в части предельно допустимого уровня нефтегазовых доходов, которые могут быть пущены на расходы федерального бюджета - в 2021 году эта сумма может увеличиться почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей.

Фото: iStock
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Другие параметры бюджетного правила (цена отсечения нефти и правила использования Фонда национального благосостояния) изменениями затронуты не будут.

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - отмечается в пояснительной записке. Там же уточняется, что с 2022 года уровень предельных расходов бюджета вновь будет определяться в соответствии с бюджетным правилом, что "позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора".

Об обсуждении временного отступления от бюджетного правила в части предельных расходов бюджета ранее говорил замминистра финансов Владимир Колычев. В 2020 году от бюджетного правила также, вероятно, придется отступить из-за роста расходов и уровня заимствований, связанных с пандемией и ее последствиями для экономики. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что полный возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года принципиально важен не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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