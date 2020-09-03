Минфин признал доходом продажу подержанных вещей

Продажи подержанных вещей россиянами через онлайн-платформы "Авито" и "Юла" подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом написали "Ведомости", ссылаясь на заявление Минфина.

В Федеральной налоговой службе поддержали инициативу главного финансового ведомства страны, отметив, что, согласно Налоговому кодексу, граждане обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ с доходов от продажи имущества. Уже подсчитано, что казна может получить дополнительных налогов в объеме 80 млрд руб. ежегодно. Ибо только через интернет-сайты за 2019 год россияне провели сделки на 568 млрд рублей. В 60% случаев продается вещь, бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или вещи, которые им не подошли.

Однако на сайте "Защита потребителя" есть разъяснения, в каком случае налог не нужно платить. Если вещь продается за меньшую сумму, чем покупалась - поскольку, в сущности, продавец не получает дохода с этой сделки. Если вещь находится в личном пользовании и стоила меньше 250 000 рублей. В этом случае также можно не заключать договор и не платить налог. Если вещь была в пользовании более трех лет.