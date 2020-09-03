Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

Новости

Члены семьи Берлускони заразились коронавирусом 13:26
Лукашенко поблагодарил России за поддержку 13:15
Евросоюзу вновь грозит хаос на границах 12:59
В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко 12:50
Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза 12:45
Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Бугульме арестовали на 2 месяца 12:42
Михаил Мишустин прибыл в Минск 12:17
Минздрав выступил за запрет ароматизаторов в табачной продукции 12:12
Звезда "Нормальных людей" Пол Мескал подписался на новый проект 12:01
Дженна Коулман может появиться в четвертом сезоне "Виктории" 11:50
Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября 11:45
В Карелии у 16 артистов музтеатра выявили коронавирус 11:42
Вышла посмертная книга Андрея Дементьева 11:37
Керамика или серебро: где лучше всего хранить чай 11:30
В Париже появились передвижные лаборатории для тестирования на COVID-19 11:25
Актриса Александра Бортич родила первенца 11:22
В Индии зафиксирован новый рекорд прироста числа зараженных COVID-19 11:17
Как избежать стресса и правильно разбудить ребенка 11:12
В Приамурье СК начал проверку после травм школьников от кварцевания 11:08
Минфин признал доходом продажу подержанных вещей 11:02
Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Беларуси 10:55
Тайфун "Майсак" стал причиной аварий на ЛЭП в Приморье 10:48
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей 10:33
Латунные копии 8 шлюзов украсят Северный речной вокзал в Москве 10:32
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 12:41
Рубрика: Общество

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения призвало регионы уделять особое внимание организации мер по защите здоровья школьников и учителей. Работу нужно организовать так, чтобы ситуация не приводила "к обратному эффекту и не возникали очереди и излишнее скопление людей при входе в образовательные организации".
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В ведомстве подчеркнули, что поступила информация о ряде случаев проблемного прохода в школу. Эти случаи носят единичный характер, но требуют активных мер со стороны региональных органов управления образованием.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Как работают московские школы после карантина

- Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности, и, в тоже время, не приводить к скоплению людей, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать.

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Эта процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.

Общество Образование Общество Здоровье Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Перехватчик Миг-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Ефремов: Я признаю свою вину
Минстрою выделят 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете