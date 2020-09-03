Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

Минпросвещения призвало регионы уделять особое внимание организации мер по защите здоровья школьников и учителей. Работу нужно организовать так, чтобы ситуация не приводила "к обратному эффекту и не возникали очереди и излишнее скопление людей при входе в образовательные организации".

В ведомстве подчеркнули, что поступила информация о ряде случаев проблемного прохода в школу. Эти случаи носят единичный характер, но требуют активных мер со стороны региональных органов управления образованием.

- Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности, и, в тоже время, не приводить к скоплению людей, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать.

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Эта процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.