Минстрою выделят 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Средства будут выделены на осуществление имущественного взноса РФ в госкорпорацию Фонд содействия реформированию ЖКХ.

С учетом этих бюджетных ассигнований, средней стоимости квадратного метра (по оценке Минстроя, в первом квартале она составляла 48338 рубля) и средней доле регионального софинансирования в 10,9%, предполагается дополнительно расселить 1,16 млн кв. м аварийного жилья в целом по стране к июлю 2022 года.

При этом выделение средств по программе в 2022 году будет сокращено на 50 млрд рублей.