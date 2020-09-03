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Текст:   Марина Трубилина 
10:34 03.09.2020

Минстрою выделят 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Минстрой досрочно получит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Выделение средств из резервного фонда предусмотрено проектом распоряжения правительства, сообщает ТАСС.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Средства будут выделены на осуществление имущественного взноса РФ в госкорпорацию Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Система регистрации неполадок в ЖКХ запущена по всей стране

С учетом этих бюджетных ассигнований, средней стоимости квадратного метра (по оценке Минстроя, в первом квартале она составляла 48338 рубля) и средней доле регионального софинансирования в 10,9%, предполагается дополнительно расселить 1,16 млн кв. м аварийного жилья в целом по стране к июлю 2022 года.

При этом выделение средств по программе в 2022 году будет сокращено на 50 млрд рублей.

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