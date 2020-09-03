Минздрав выступил за запрет ароматизаторов в табачной продукции

Минздрав предложил запретить использование пищевых добавок, ароматизаторов и красителей при производстве табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина.

Как пишет "Коммерсант", таким образом ведомство надеется снизить число курильщиков среди взрослого населения РФ к 2035 году до 21%. На конец 2018 года показатель был 29%. Помимо запрета на использование пищевых добавок Минздрав выступает за увеличение размера предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%.

Пищевые добавки используются при производстве почти всех табачных изделий еще и для смягчения вкуса табака, говорят эксперты рынка. По оценке директора по работе с органами государственной власти "JTI Россия" Василия Груздева, ароматизаторы содержат 98% табачных изделий на российском рынке и практически 100% жидкостей электронных сигарет. Кроме того, пищевые добавки (например, глицерин) используются при производстве всех сигарет для измельчения табачного листа - это позволяет удержать влагу в сырье и избежать образования пыли. Как утверждают производители табачных изделий, запрет даже на такое использование пищевых добавок грозит большими технологическими сложностями: потребуется полностью менять технологический процесс, для чего необходимы многомиллиардные вложения.

Табачные компании выступают против предлагаемых Минздравом мер, аргументируя свою позицию угрозой роста нелегального рынка в случае их введения.