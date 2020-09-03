У каждого ребенка - своя "цена". В Москве - до 20 млн руб., если состоятельная семья решила пустить ребенка полностью по частному кругу - от рождения, медицины, детского сада и школы до платного бакалавриата. От 0 до 20 с лишним лет. Столько стоит полностью "частный" ребенок исходя из средних цен? Это цена неплохой 2-комнатной квартиры в "цековском" кирпичном доме в Москве. До 10% этих затрат - детский сад, 45-50% - школа, если она частная, 6-8% - первоклассный вуз, если не удалось поступить на бюджетной основе.

А что если вы своего, единственного и неповторимого, решили выучить иностранным языкам? Скажем, двум, как полагается в глобальном мире? Обычная бюджетная школа этого не вытянет. Только за пять лет вы вынете из кошелька больше 700-800 тыс. руб.

Пора возмущаться: а кто может это себе позволить? Назовите эти семьи! Или вспоминать: а мы все сделали сами, за счет бюджета. Да, это предельные затраты, потолок. Не так много семей даже в столице, готовых платить за свое дитя 80-100 тысяч рублей в месяц. Хотя есть случаи "запредела" или даже беспредела, когда такие расходы в 2-3 раза выше. А если брать по минимуму? Если стараться в детстве пользоваться только бюджетным, государственным? В какую сумму выльются инвестиции в ребенка? Ответ - как ни крути, если мы желаем получить образованное и спортивное дитя, за 20 лет выйдет на круг, со всеми частными учителями, секциями и доплатами, не меньше 20-25 тыс. руб. в месяц. А если детей двое или трое?

Москва - город тучный, дорогой. А сколько это стоит в других регионах, хотя бы в городах-миллионниках? Вузы - цены до двух раз ниже, чем в Москве, частные школы - в 3-4 раза ниже, детские сады - на 30-40% ниже. Но и зарплаты кратно ниже. В Новосибирске и Нижнем Новгороде зарплаты примерно в два раза меньше, чем в Москве. Для большинства семей дорого - платить 15 тыс. руб. в месяц только за частный детский сад, не считая платных кружков и секций, врачей и еще множества мелочей, связанных с детьми.

А может быть, образовывать дитя только за бюджет, сведя частный сектор только к особым случаям? По всем расчетам на круг меньше 10-15 тыс. руб. на одного ребенка в месяц все равно не выйдет. При официальных зарплатах во многих регионах в 31-40 тыс. руб. (Росстат) это тоже трудно.

Как ни крути, чтобы получить образованное и спортивное дитя, нужно 20 лет тратить по 20-25 тыс. руб. в месяц

Так что в итоге? Для многих семей иметь даже одного, а тем более второго ребенка - слишком дорого. Для них рожать или не рожать - это не только природное, эмоциональное, но еще и экономическое решение. "У нас нет денег", "зачем плодить нищих" - одна из причин, почему у нас становится меньше детей, особенно в среднем классе, набравшем ипотеку, старающемся жить сытнее и лучше в крупных и средних городах.

По демографическому прогнозу Росстата детское население России в 2021 году составит 27,3-27,5 млн чел. (0 - 15 лет). В 2030 году - от 21,9 до 25 млн чел., в 2036 году - от 17,7 до 22,9 млн чел. Эти дети еще не родились, а их уже намного меньше.

А где они будут жить в России? Вот статистика выпускного класса-2020 одной краснодарской школы. Из 26 человек 14 поступили в московские вузы, 2 - в петербургские, 4 - в военные академии. В Краснодаре остались 6 человек, у большинства из них меньше 200 баллов по ЕГЭ. Если 10-15 лет детское население будет сокращаться и стягиваться в столицы, кто останется в остальных регионах?

Что-то не так с нашим будущим! Когда дети - это дорого, дети вроде бы ни к чему, на них нет средств! Когда нет под боком бабушек и дедушек, живущих за тридевять земель! Семья из трех поколений распадается, дешевле жить в одиночку, жить в норах по 15-20 метров. В 1990 году на каждые 100 браков приходились 42 развода, в 2019 году - 65. Время вступления в первый брак перевалило за 25 лет, на 5 лет выше, чем в начале 1990-х. Доля гражданских, незарегистрированных браков в первые три года совместной жизни - выше 40% (Росстат). Какие уж здесь дети! В 1990 году число детей на одну женщину - 1,89, в 2019 году - 1,5, а нужно, чтобы численность населения не убывала - 2,1.

Так при чем здесь "цена ребенка"? Какое значение имеет - дорого его содержать или дешево? Разве мы не в тренде с развитыми странами? Везде рождаемость падает. На это ответ простой. Есть развитые страны, в которых население намного состоятельнее, чем в России, но рождаемость выше, чем у нас. Во Франции число детей на одну женщину - 1,9, в Швеции, Ирландии - 1,8, в Великобритании, Чехии, Дании, Австралии, Эстонии - 1,7. В Израиле, пусть это особый случай, - 3,1 (Всемирный банк).

Детское население (до 15 лет) в 2021 году составит 27,3-27,5 млн чел., в 2036 году - уже от 17,7 до 22,9 млн

Конечно, на рождаемость влияет масса факторов, не только "цена ребенка". Но там, где к каждому ребенку относятся как к чуду (Чехия, Швеция, Израиль, Ирландия) и где государство делает максимум, чтобы возместить семье высокую цену ребенка, не теряя в качестве, гораздо легче решать, появится ли у старших детей еще один брат или сестра.

Что же делать? Для семей - думать заранее, как выучить. Считать свои бюджеты, управлять доходами - многие из нас не умеют этого делать. Стремиться дальше, больше и быстрее. Состоятельные могут позволить себе 3-5 детей. А для властей и бизнеса? Поставить в основу мышления и политики в России не человека зарплатного, торгующегося за подачки, не "тварь дрожащую", не человека как расходуемый ресурс, а состоятельную, экономически независимую семью, строящую свое имущество из поколения в поколение. Это политика высокой оцененности каждого из нас, высоких доходов, ребенка как чуда. Или, что то же самое, политика социальной рыночной экономики, в которой каждый из нас - король.