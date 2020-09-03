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03.09.2020 13:02
Рубрика: Экономика

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние полгода

Текст: Татьяна Карабут
Цены на основные продовольственные товары продолжили растут третий месяц подряд и к августу достигли максимума за последние полгода (с февраля 2020 года), сообщили в Продовольственной организации ООН (ФАО). Среднее значение индекса продовольственных цен увеличилось на 2% в сравнении с июлем 2020 года и на 2,2% в сравнении с августом прошлого года. При этом определенную поддержку ценам на сельхозтовары оказало снижение курса доллара.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Больше других подорожал сахар - на 6,7% за месяц и на 6,4% в сравнении с августом прошлого года. Давление на цены оказывали неблагоприятные погодные условия в ЕС и Таиланде, что может привести к снижению объемов производства. Кроме того, наблюдался повышенный спрос на сахар со стороны Китая.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Мишустин: Урожай зерна в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом году

Растительные масла выросли в цене на 5,9% за месяц - это самый высокий показатель с января 2020 года. В ФАО объясняют этот рост укреплением котировок пальмового масла и в меньшей степени повышением цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Рост цен на "пальму" обусловлен опасениями рынка относительно возможного снижения производства масла в основных странах-экспортерах, что при том же уровне спроса приведет к сокращению мировых запасов. Рост цен на соевое и подсолнечное масла объясняются увеличивающимся спросом: на первое - со стороны производителей биотоплива, на второе - со стороны Китая. А повышение цен на рапсовое масло продиктовано снижающимся предложением на мировом рынке.

Зерновые выросли в цене за месяц незначительно - на 1,9%, но в сравнении с августом прошлого года уже существенно - на 7%. Больше всего выросли цены на сорго, ячмень, кукурузу и рис. А вот экспортные котировки пшеницы увеличились незначительно. Это произошло из-за опасений в связи с возможным снижением уровня производства в Европе и растущего спроса.

Молочные продукты подорожали на 1,7% в сравнении с июлем 2020 года. При этом сыр и цельное сухое молоко немного снизились в цене из-за большого предложения в Океании. А цены на сливочное масло, напротив, выросли: спрос на эти продукты вырос, а экспортное предложение со стороны Европы снизилось - сказалась засуха.

Зато на мясо цены снизились на 8,9% в сравнении с августом прошлого года. Снижение цен на говядину и мясо птицы в ФАО объясняют сокращением импортных закупок, даже несмотря на уменьшение объемов производства мяса в основных регионах-производителях. Спрос на баранину тоже падал, при этом предложение было большим за счет новых сезонных поставок из Океании. А вот цены же на свинину восстановились после продолжавшегося на протяжении четырех месяцев подряд снижения. Помогло резкое увеличение импорта Китаем и снижение объемов производства, которое совпало с закрытием на продолжительное время предприятий в некоторых регионах-производителях.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Международные организации ООН Цены на продукты

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