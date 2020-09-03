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03.09.2020 15:21
Рубрика: Власть

Мишустин: РФ и Беларусь договорились об оплате за энергоносители

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин приветствует решения, принятые Москвой и Минском по вопросам, связанным с оплатой энергоносителей.

"Мы достигли с вами всех договоренностей", - заявил он на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин: Россия полностью поддерживает суверенитет Беларуси

Глава правительства подчеркнул, что Россия заинтересована в более высоком уровне сотрудничества с Беларусью, реализации лучших совместных практик в отраслевом взаимодействии.

Пока на торговлю серьезно влияет пандемия коронавируса. Если в прошлом году, напомнил Мишустин, товарооборот между странами превысил 35 миллиардов долларов, то за первые шесть месяцев этого года он снизился на 21 процент до 12,5 миллиарда.

"Надеюсь, что мы сейчас, когда улучшается пандемическая ситуация, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году", - рассчитывает премьер-министр России.

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