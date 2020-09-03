Мишустин: Россия полностью поддерживает суверенитет Беларуси

Глава правительства подчеркнул, что Беларусь является родной страной для России, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях. "Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", - сказал он.

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - заявил Мишустин.

Москва и Минск, по его словам, обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности. "Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - обратил он внимание.