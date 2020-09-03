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03.09.2020 13:32
Рубрика: Власть

Мишустин: Россия полностью поддерживает суверенитет Беларуси

Текст: Владимир Кузьмин
Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Глава правительства подчеркнул, что Беларусь является родной страной для России, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях. "Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", - сказал он.

Фото: EPA-EFE/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK
В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - заявил Мишустин.

Москва и Минск, по его словам, обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности. "Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - обратил он внимание.

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