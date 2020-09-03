Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе

Для российских граждан, которым необходимо выехать из страны для ухода за больным родственником или же отправиться к своей семье, проживающей за границей, сняты все ограничения для пересечения государственной границы через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через границу с Беларусью. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее исключения действовали только для однократного выезда из страны.

Эта норма - однократного пересечения границы России - также отменена для иностранных граждан, которым необходимо приехать в нашу страну для ухода за больными близкими родственниками. Им по-прежнему необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, визу, если она требуется, медицинское свидетельство о здоровье родственников и копии документов, подтверждающих степень родства.