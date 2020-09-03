Москва и Минск достигли прогресса в вопросе будущего Союзного государства

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечает прогресс в переговорах Москвы и Минска.

"В том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - заявил он, беседуя с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Партнеры, по его словам, обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности. "Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - обратил он внимание.