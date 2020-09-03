Москва и Минск обсудили перспективы Союзного государства

3 сентября делегация из России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным приезжала в Минск на переговоры с белорусским руководством.

Встречать правительственный борт в минский аэропорт приехал лично глава кабинета министров Беларуси Роман Головченко. Вместе премьеры направились во Дворец независимости, в котором гостя приветствовал уже президент Александр Лукашенко. Он тепло обнял Мишустина, заметив, что они могут это делать спокойно, поскольку оба уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Белорусский лидер пребывал в прекрасном настроении. Для фотографирования правильно расставлял премьер-министров. "Не так встали", - менял он их местами. Михаил Мишустин должен был стоять по правую руку от президента, Головченко - по левую. "Не так встали. Помните классика?" - улыбнулся он гостю, припоминая знаменитые слова первого президента России Бориса Ельцина.

Беседа Лукашенко и Мишустина началась словами благодарности. Белорусский лидер был благодарен России за многое. За то, что она подключилась в тяжелую минуту и помогла стабилизировать ситуацию в экономике. "Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, основной наш экономический партнер и рынок сбыта - почти половину всего мы продаем в России, - от нас не отвернулась в эти трудные времена", - подчеркнул президент.

Лично Мишустина он поблагодарил за интенсивные переговоры правительств в последние месяцы. "Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться", - констатировал глава белорусского государства. Дальше в дело подключатся президенты, которые должны встретиться в ближайшие несколько недель. "Окончательно расставим все точки над "i" по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств", - рассчитывает Александр Лукашенко.

"У нас по многим вопросам прогресс, - подтвердил Михаил Мишустин, - в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались". Москва и Минск, по его словам, обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

Премьер-министр России подчеркнул, что Беларусь является родной страной для России. И дело не только в исторических, языковых, духовных связях. "Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", - сказал он. "В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - заверил он руководство соседней республики.

О непростом времени для обеих стран говорил на правительственных переговорах белорусский премьер. "Данные проблемы требуют принятия четких и понятных решений на уровне правительств наших стран, которые бы стали не только руководством к действию для министерств и ведомств, но и четким сигналом для всех экономических агентов", - считает Роман Головченко. Визит Мишустина он считает "самым убедительным доказательством подлинных братских отношений" государств, между которыми определенные силы сегодня пытаются вбить клин, работают над расшатыванием экономики Беларуси. "Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам. Особенно чувствуя поддержку нашего союзника - Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48 процентов по итогам января-июля текущего года", - подчеркнул глава правительства республики.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть важность обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Убеждены, что в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутренние политические процессы Беларуси, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелегитимных ограничительных мер", - заявил Михаил Мишустин позицию России.

Москва заинтересована в более высоком уровне сотрудничества с Минском, реализации лучших совместных практик в отраслевом взаимодействии, сказал премьер. Пока на торговлю серьезно влияет пандемия коронавируса. Если в прошлом году товарооборот между странами превысил 35 миллиардов долларов, то за первые шесть месяцев этого года он снизился на 21 процент, до 12,5 миллиарда. Мишустин рассчитывает, что, когда пандемическая ситуация улучшится, стороны смогут наверстать упущенное.

Поможет в этом в том числе российская вакцина от коронавируса. Президенты ранее уже договорились, что Беларусь одной из первых получит ее. "Не сомневаюсь, что совместное применение российской вакцины поможет нам вместе справиться с глобальной пандемией", - отметил Мишустин. В надежности российской разработки не сомневается и премьер-министр Головченко. Он, рассказал Мишустин белорусскому лидеру, принял решение сделать вакцинирование уже сейчас. "Уверен, что все будет хорошо", - сказал глава правительства России.