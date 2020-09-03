На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Во время торгов в четверг на Уолл-стрит произошло самое большое с июня снижение котировок ключевых индексов: Nasdaq Composite (COMP) упал на 4,5 процента, а индекс Dow почти на 2,4 процента, или 700 пунктов во второй половине дня.

Акции потеряли все свои показатели после огромного роста в среду, когда S&P 500 - ключевой показатель Уолл-стрит - и Nasdaq достигли рекордного максимума. Nasdaq впервые в истории поднялся выше 12 000 пунктов.

По оценке экспертов CNN, на падении котировок сказались несколько причин. Nasdaq в течение нескольких месяцев опережал два других основных фондовых индекса - Dow (INDU) и S&P 500 (SPX). Этот рост по мере увеличения стоимости акций технологических гигантов в США продолжался достаточно долго во время летних торгов на Уолл-стрит. Как прогнозируют финансовые аналитики, Nasdaq с большой долей вероятности вырастет почти на 30 процентов в 2020 году, по-прежнему намного опережая своих конкурентов. "Хотя не существует единого фактора, способствующего падению акций, похоже, что инвесторы внезапно осознали, насколько перегреты и продаются акции. Кто-то закричал в переполненном зале, и все сразу ушли", - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег компании LPL Financial.

Эксперты называют и другие причины для снижения котировок в четверг: по мере того, как отношения между США и Китаем ухудшаются, инвесторы переводят деньги из сферы технологий, которые могут больше всего пострадать от потенциального повышения импортных тарифов, о введении которых предупредили Вашингтон и Пекин. По мнению Эда Мойя, старшего аналитика рынка Oanda, Nasdaq сильно пострадает из-за продолжающейся смены цикличности, а крупные технологические компании в конечном итоге первыми заплатят за дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений.

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Microsoft во время пандемии стали надежными объектами для летних инвестиций. Однако, инвесторы полагают, что вскоре бурный рост акций техногигантов в США прекратится. По словам Детрика, с учетом летних торгов "совершенно нормально" видеть, как акции технологических компаний немного корректируются.

На снижение котировок также повлияли заявления американских чиновников: так, доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил CNN в четверг, что создание в США вакцины против коронавируса к октябрю "маловероятно". Со своей стороны лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл заявил поздно в среду, что "дух сотрудничества, который был в марте и апреле" на Капитолийском холме, "рассеялся по мере того, как страна приближается к выборам". Это означает, что конгрессу будет крайне трудно согласовать еще один законопроект о стимулировании американской экономики, на который надеялся рынок.