Новости

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 03.09.2020
ФАС возбудила дело против блогера за демонстрацию этикетки вермута 03.09.2020
На блогера Анастасию Ивлееву завели дело за рекламу алкоголя 03.09.2020
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки "Бэтмена" остановлены 03.09.2020
Вологжанин убил жену и пятилетнюю дочь 03.09.2020
На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow 03.09.2020
В Ленобласти мужчина разбился насмерть, упав с крыльца больницы 03.09.2020
Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме 03.09.2020
"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ 03.09.2020
МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США 03.09.2020
В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений 03.09.2020
Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве 03.09.2020
Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 03.09.2020
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 03.09.2020
Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях 03.09.2020
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией 03.09.2020
Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург" 03.09.2020
Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза 03.09.2020
Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон 03.09.2020
Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы 03.09.2020
Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение 03.09.2020
В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории 03.09.2020
В Москве возобновят работу конгрессов и выставок 03.09.2020
В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 03.09.2020
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 03.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 22:49
Рубрика: В мире

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Текст: Андрей Васильев

Во время торгов в четверг на Уолл-стрит произошло самое большое с июня снижение котировок ключевых индексов: Nasdaq Composite (COMP) упал на 4,5 процента, а индекс Dow почти на 2,4 процента, или 700 пунктов во второй половине дня.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города

Акции потеряли все свои показатели после огромного роста в среду, когда S&P 500 - ключевой показатель Уолл-стрит - и Nasdaq достигли рекордного максимума. Nasdaq впервые в истории поднялся выше 12 000 пунктов.

По оценке экспертов CNN, на падении котировок сказались несколько причин. Nasdaq в течение нескольких месяцев опережал два других основных фондовых индекса - Dow (INDU) и S&P 500 (SPX). Этот рост по мере увеличения стоимости акций технологических гигантов в США продолжался достаточно долго во время летних торгов на Уолл-стрит. Как прогнозируют финансовые аналитики, Nasdaq с большой долей вероятности вырастет почти на 30 процентов в 2020 году, по-прежнему намного опережая своих конкурентов. "Хотя не существует единого фактора, способствующего падению акций, похоже, что инвесторы внезапно осознали, насколько перегреты и продаются акции. Кто-то закричал в переполненном зале, и все сразу ушли", - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег компании LPL Financial.

Эксперты называют и другие причины для снижения котировок в четверг: по мере того, как отношения между США и Китаем ухудшаются, инвесторы переводят деньги из сферы технологий, которые могут больше всего пострадать от потенциального повышения импортных тарифов, о введении которых предупредили Вашингтон и Пекин. По мнению Эда Мойя, старшего аналитика рынка Oanda, Nasdaq сильно пострадает из-за продолжающейся смены цикличности, а крупные технологические компании в конечном итоге первыми заплатят за дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений.

Фото: Ian Tuttle / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Microsoft во время пандемии стали надежными объектами для летних инвестиций. Однако, инвесторы полагают, что вскоре бурный рост акций техногигантов в США прекратится. По словам Детрика, с учетом летних торгов "совершенно нормально" видеть, как акции технологических компаний немного корректируются.

На снижение котировок также повлияли заявления американских чиновников: так, доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил CNN в четверг, что создание в США вакцины против коронавируса к октябрю "маловероятно". Со своей стороны лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл заявил поздно в среду, что "дух сотрудничества, который был в марте и апреле" на Капитолийском холме, "рассеялся по мере того, как страна приближается к выборам". Это означает, что конгрессу будет крайне трудно согласовать еще один законопроект о стимулировании американской экономики, на который надеялся рынок.

В мире США

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии