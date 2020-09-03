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03.09.2020 19:06
Рубрика: Экономика

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Текст: Игорь Зубков
Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне смягчения денежно-кредитной политики ставки по депозитам с начала года снизились в корпоративном сегменте на 1,3 п.п., а в розничном - на 0,8 процентного пункта. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым депозитам с начала года упала с 5,9 до 4,5% - исторического минимума.

Фото: iStock
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"Этот переток в целом не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций, - сказала Набиуллина. - Но банки, определяя свою политику в отношении депозитных ставок, должны принимать во внимание эту растущую конкуренцию со стороны рынка ценных бумаг и других инструментов. И учитывать в структуре предлагаемых ими депозитных продуктов, что на среднесрочном горизонте, по мере того, как дезинфляционные факторы и дезинфляционные риски будут исчерпываться, неизбежен возврат к нейтральной денежно-кредитной политике".

С начала года брокерские счета на Московской бирже открыли 2,4 млн человек, общее число физлиц, представленных на этой бирже, по итогам августа 2020 года достигло 6,2 млн человек. Только в августе брокерские счета открыли 515,5 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю биржи. По данным Московской биржи, с начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами превысил 294 млрд рублей. Эти вложения удержали рынок от более глубокого обвала в марте-апреле, когда на падение цен на нефть наложились карантинные ограничения, и помогли ему быстрее восстановиться.

Массовое привлечение физлиц на рынок капитала во многом обеспечивают крупнейшие банки.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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