"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер: "В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода "Сила Сибири-2" (цитата по "Интерфакс"). "Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров в год.

Китайский рынок считается одним из приоритетных для российского газа. В прошлом году был запущен первый газопровод в Китай "Сила Сибири" мощностью 38 млрд кубометров в год, на которую запланировано выйти в 2025 году. В 2020 году ожидается, что поставки по газопроводу составят 5 млрд кубометров. Трубопроводный газ также экспортируется в Китай из Средней Азии - поставки идут в западные области страны, а остальные объемы экспорта приходятся на сжиженный природный газ (СПГ), который главным образом обеспечивает потребности прибрежных районов Китая. "Сила Сибири-2" позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей.

Кроме того, соединение газотранспортных систем даст дополнительные возможности для газификации восточных регионов России, а также позволит перенаправить на восток при необходимости газ с Ямала, который сейчас экспортируется только в Европу. "Наличие альтернативы для активов Западной Сибири минимизирует их сбытовые риски и даст возможность "Газпрому" оказывать влияние на цены европейских газовых хабов", - говорит консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Ранее планировалось построить "Силу Сибири-2" по маршруту через Горный Алтай в восточные области Китая, но в итоге было решено изменить предполагаемый маршрут газопровода. Его протяженность станет больше, но проходить он будет в основном по степным районам, что снизит стоимость его строительства.