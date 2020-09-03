Новости

Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме 22:24
"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ 22:19
МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США 22:17
В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений 21:55
Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве 21:27
Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 21:05
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 21:03
Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях 21:03
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией 20:35
Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург" 20:25
Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза 20:20
Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон 20:08
Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы 20:07
Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение 19:59
В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории 19:41
В Москве возобновят работу конгрессов и выставок 19:37
В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 22:25
Рубрика: Экономика

Удвоение Сил

Началось проектирование нового газопровода в Китай
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8252)
"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер: "В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода "Сила Сибири-2" (цитата по "Интерфакс"). "Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров в год.

Китайский рынок считается одним из приоритетных для российского газа. В прошлом году был запущен первый газопровод в Китай "Сила Сибири" мощностью 38 млрд кубометров в год, на которую запланировано выйти в 2025 году. В 2020 году ожидается, что поставки по газопроводу составят 5 млрд кубометров. Трубопроводный газ также экспортируется в Китай из Средней Азии - поставки идут в западные области страны, а остальные объемы экспорта приходятся на сжиженный природный газ (СПГ), который главным образом обеспечивает потребности прибрежных районов Китая. "Сила Сибири-2" позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей.

В Китае начали строительство продолжения газопровода "Сила Сибири"

Кроме того, соединение газотранспортных систем даст дополнительные возможности для газификации восточных регионов России, а также позволит перенаправить на восток при необходимости газ с Ямала, который сейчас экспортируется только в Европу. "Наличие альтернативы для активов Западной Сибири минимизирует их сбытовые риски и даст возможность "Газпрому" оказывать влияние на цены европейских газовых хабов", - говорит консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Ранее планировалось построить "Силу Сибири-2" по маршруту через Горный Алтай в восточные области Китая, но в итоге было решено изменить предполагаемый маршрут газопровода. Его протяженность станет больше, но проходить он будет в основном по степным районам, что снизит стоимость его строительства.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре