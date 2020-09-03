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03.09.2020 16:02
Рубрика: Общество

Наноступтник МГУ успешно доставлен на орбиту

Текст: Ксения Колесникова

Сегодня с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Вега от ArianeSpace, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: ESA / C.Carreau
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На ее борту - 53 малых космических аппарата, которые были запущены в интересах 21-й организации из 13 стран. Среди них - наноспутник AmicalSat, созданный в сотрудничестве ученых НИИ ядерной физики Московского государственного университета (НИИЯФ МГУ) и космического центра университета Гренобль-Альпы (GSUG UGA). В 7:07 UTC произошел первый сеанс связи со спутником. Сейчас он находится на низкой полярной орбите высотой 557 км и наклонением 97,5 градуса.

Международный проект МГУ и Университета Гренобль-Альпы "Аврора-Амикал" позволит исследовать положение овала полярных сияний в зависимости от геомагнитной возмущенности. Предусмотрена возможность менять ориентацию спутника, так чтобы наблюдать также и вертикальную структуру сияний. Зачем это нужно?

- В числе прочих явлений космической погоды, полярные сияния и высыпания авроральных частиц играют ключевое значение, приводя к выделению энергии в верхней атмосфере, - рассказали в МГУ. - Они изменяют проводимость ионосферы, что приводит к значительным вариациям магнитного поля на авроральных широтах и генерации геомагнитно-индуцированных токов. Другими следствиями высыпаний авроральных электронов являются возмущения ионосферы, нарушающие радиосвязь, а также, электризация спутников, которая может стать причиной поверхностных электрических разрядов. Проект "Аврора-Амикал" является новым шагом в создании системы космического мониторинга авроральной радиации.

Общество Наука Общество Космос Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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