Научный центр мирового уровня "Сверхзвук" получит государственную поддержку

Заявка ЦАГИ (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") по созданию научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук" в рамках нацпроекта "Наука" прошла конкурсный отбор Минобрнауки РФ на получение субсидий.

На заседании Совета по господдержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой были объявлены победители. ЦАГИ вошел в перечень из десяти НЦМУ по направлению "Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, исследование и эффективное освоение геосферы Земли и окружающей Вселенной (космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики)".

Научные центры мирового уровня создаются в формате консорциумов в рамках национального проекта "Наука". Паспортом федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" предусмотрен отбор не менее 9 научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития (НЦМУ). Объем финансового обеспечения на период 2020-2024 годов составляет 15,46 млрд рублей.

На конкурсный отбор поступило 60 заявок. По результатам состоявшегося обсуждения утвержден перечень из 10 НЦМУ по шести приоритетным направлениям.

Главной целью НЦМУ "Сверхзвук" является формирование отечественной базы фундаментальных знаний, необходимых для развития ключевых технологий сверхзвукового пассажирского самолета (СПС). Определены основные направления деятельности центра: аэродинамика и концептуальное проектирование СПС с низким звуковым ударом, аэроакустика и вибрации, прочность и интеллектуальные конструкции, газовая динамика и силовые установки, искусственный интеллект и безопасность полетов. В ходе научной работы НЦМУ ожидается получить такие прорывные результаты, как инновационные футуристические конфигурации СПС с низким уровнем звукового удара и шума, технология многокритериального проектирования летательного аппарата, система отображения информации на базе технического зрения и AR (технология дополненной реальности) в кабине пилота, новые математические модели и цифровые двойники, обеспечивающие прорыв в авиастроении, и др.

"В рамках этого проекта мы планируем проработать такие фундаментальные проблемы сверхзвуковой авиации будущего, как снижение звукового удара, шума на местности, выбросов вредных веществ, повышение экономичности двигательных установок и др. Сегодня определены основные направления деятельности, сформирована программа исследований, выполняемая созданным консорциумом НЦМУ. В рамках работы центра мы ожидаем достижения качественно новых экологических и экономических показателей СПС, необходимых для их серийного производства, за счет решения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-технических задач", - сказал генеральный директор ФГУП "ЦАГИ", член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Надо сказать, что повышение скорости полета пассажирских лайнеров в 2-2,5 раза с помощью сверхзвука - задача суперамбициозная. Над этим ломают головы авиационные конструкторы и инженеры всего мира. Эксперты убеждены: создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации.

Мечта любого бизнесмена: утром перелететь через океан, заключить крупную сделку, а вечером вернуться домой. Современные самолеты летают не быстрее 900 км/ч. А сверхзвуковой бизнес-джет будет иметь крейсерскую скорость около 1900 км в час. Какие перспективы для делового мира! Вот почему ни Россия, ни Америка, ни Европа никогда не оставляли попыток создать новую сверхзвуковую пассажирскую машину. Но история тех, что уже летали - советского Ту-144 и англо-французского "Конкорда", - научила многому.

Сегодня создание сверхзвуковой техники следующего поколения требует проработки целого ряда фундаментальных проблем. Важнейшими научными задачами являются фундаментальные исследования: в области снижения выбросов "эмиссии" вредных веществ, в том числе CO2, транс-, сверхзвуковых самолетов; в области снижения влияния звукового удара на окружающую среду; в области снижения влияния шума транс-, сверхзвуковых самолетов на окружающую среду; в области композитных силовых конструкций.

Тот накопленный научный задел, который есть в области сверхзвуковых летательных аппаратов гражданской и военной авиации, вся развиваемая тематика научных работ, финансируемых сегодня в России, позволили подойти к созданию демонстратора сверхзвукового самолета нового поколения. И, как надеются ученые ЦАГИ, его летные испытания начнутся в 2023 году.

В состав консорциума научного центра мирового уровня входят ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", ФГУП "ГосНИИАС", ФКП "ГкНИПАС", АО "ЛИИ им. М.М. Громова", Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН и др.