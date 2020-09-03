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Назван мощнейший смартфон из недорогих. В России он стоит меньше 15 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
03.09.2020,  
16:04
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили новый рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов. Практически все места в десятке лучших заняли аппараты Redmi, а на первой позиции оказалась модель Redmi Note 8 Pro с показателем производительности 258600 баллов.

Фото: Xiaomi

Серебро и бронза достались смартфонам Redmi 9 и Redmi K30 5G, четвертое место в рейтинге мощнейших смартфонов среди недорогих занял Honor 9X, пятое - Redmi K30i 5G.

В десятку наиболее производительных бюджетных устройств также вошли Redmi 10X 5G, Honor Play 4T Pro, Redmi K30 и Vivo Y5s.

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Стоимость Redmi Note 8 Pro в России составляет около 14,5 тысячи рублей, Redmi 9 обойдется покупателям минимум в 10,5 тысячи рублей.

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Фото: Jsmarantz/Instagram
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