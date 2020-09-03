Назван внешний признак, указывающий на высокий риск смерти от рака

Исследователи из Оксфордского университета в рамках Международной интернет-конференции, касающейся проблемы ожирения (ECOICO), представили результаты масштабной работы, в которой приняли участие 218 тысяч мужчин в возрасте 40-69 лет.

За здоровьем добровольцев наблюдали более десяти лет. Сообщается, что в 2006 году (в начале исследования) ни у одного участника эксперимента не была обнаружена онкология. Однако спустя годы от рака простаты скончался 571 человек.

Медики пришли к выводу, что абдоминальное ожирение, которое характеризуется избыточным отложением жира в области живота, связано с более высоким риском летального исхода при раке простаты.

- Мы обнаружили значительную связь между концентрацией жира в районе живота и талии и риском смерти от рака простаты. При этом не было четкой связи между общим количеством жира в организме и риском смерти от рака простаты. Однако высокий индекс массы тела увеличивает вероятность появления других видов онкологии. Поэтому следует учитывать последствия накопления в организме избытков жира, где бы он ни находился, - отметила доктор Аврора Перес-Корнаго.