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Названы самые высокооплачиваемые певец, модель и спортсмен планеты

Новости
    03.09.2020, 14:13
Текст:   Олег Усков

Обнародован очередной рейтинг самых-самых. А именно - список ста самых-самых преуспевающих деятелей зарубежных культуры и спорта.

Фото: kinopoisk.ru
"Довод" Нолана до премьеры заработал в России 11 миллионов рублей

"Чарт" составлен деловым изданием Forbes и доступен и его сайте. Возглавила его американская 23-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, заработавшпя 590 миллионов долларов, в т.ч. - благодаря продаже 51% акций ее косметической фирмы в январе.

Вторую строчку занимает рэпер и бизнесмен Канье Уэст, ставший самым преуспевающим певцов в это "чарте". Доход рэпера - 170 миллионов долларов. Причем в немалой его части он обязан своему бренду кроссовок.

Третье место - швейцарский теннисист Роджер Федерер, у которого более 106 миллионов долларов годового дохода. Столь сочные плоды Федереру принесла реклама. При этом издание обратило внимание, что теннисист впервые занимает первое место в "спортивном" списке Forbes.

Фото: Kinopoisk.ru
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Далее идут: Криштиану Роналду (105 миллионов долларов и первый футболист, заработавший за карьеру в общей сложности миллиард), Лионель Месси (104), актер-режиссер-предприниматель и так далее Тайлер Перри (97), Неймар (95,5), культовый теле- и радиоведущий Говард Стерн (90), Леброн Джеймс (88,2) и только что переболевший коронавирусом Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов).

Отмечено, что топовые мировые знаменитости скопом заработали в этом году 6,1 миллиарда долларов (до вычета налогов и сборов). Что на двести миллионов меньше, чем в 2019-м.

Причина падения доходов - глобальная пандемия, закрывшая стадионы и отменившая концерты.

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