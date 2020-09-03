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03.09.2020 13:28
Рубрика: Культура

Новый проект "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум объединит фильм и сериал

Текст: Сусанна Альперина
Фото: предоставлено more.tv Фото: предоставлено more.tv
Фото: предоставлено more.tv

Начались съемки шестисерийного драмеди "Джетлаг". Сериал наряду с одноименным полнометражным фильмом станет частью мультиплатформенного проекта. Режиссер - Михаил Идов, автор сценария - Лили Идова. Михаил дебютировал в прошлом году как режиссер с картиной "Юморист", написал сценарии к нашумевшему фильму Кирилла Серебренникова "Лето", а также к сериалам "Оптимисты", "Лондонград. Знай наших" и "Германия 89".

Фото: EPA-EFE/ETTORE FERRARI
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В центре сюжета - пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюбленные оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает там гениального режиссера и становится соавтором его фильма. При этом навлечет на себя гнев его не менее гениальной и еще более фантастической жены. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но его отчаянное желание вернуть Женю может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы. В финале мир снова, кажется, встанет на место. Но надолго ли? И как героям жить с новой правдой друг о друге, о любви и, конечно, о себе? В фильме также снимаются Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Маруся Зыкова, Мария Смольникова, Александр Горелов и другие.

За проектом стоят онлайн-сервис more.tv совместно с каналом СТС и продюсерской компанией "Метрафильмс". Съемки многосерийной и полнометражной версий проекта будут проходить параллельно, а его премьера состоится в следующем году. Сериал выйдет в линейке more originals, а фильм ждет кинотеатральный прокат.

"После нескольких ретро-проектов подряд мы с Лилей особенно счастливы шансу обратиться к нынешнему дню и к героям, в которых без труда узнает себя любой зритель, с современным языком и сегодняшними проблемами. "Джетлаг" - это предельно откровенный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, муки творчества и поиски себя в огромном мире", - говорит Михаил Идов.

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"Мы продолжаем наше сотрудничество с Михаилом Идовым современной историей, в которую вплетаются реалии сегодняшней жизни. Это еще и нестандартный проект, объединяющий полнометражный фильм и сериал. Сериал "Джетлаг" станет одним из первых в линейке авторских сериалов "Метрафильмс". Мы очень рады приступить к съемкам, так как "Джетлаг" сильнее всех наших проектов пострадал из-за пандемии - работу над ним пришлось приостановить почти на полгода", - рассказывает Артем Васильев, основатель и генеральный продюсер группы компаний "Метрафильмс".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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