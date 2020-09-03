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Текст:   Марина Трубилина 
14:27 03.09.2020

Объемы строительства жилья в России выросли впервые за год

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объемы строительства многоквартирных жилых домов выросли в РФ впервые с июня прошлого года, сообщает ДОМ.РФ. За август площадь строящихся многоэтажек в целом увеличилась на 179 тысяч кв. м и составила 98,9 млн кв. м.

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Прирост числа строящихся домов за месяц отмечен впервые с июня прошлого года, когда в преддверии реформы застройщики спешили запустить проекты по старым правилам и объем строительства достигал 123,4 млн кв. м.

"Мы видим стабилизацию объема многоквартирного строительства в стране в районе 99-100 млн кв. м. На этом уровне он находится с марта текущего года, причем весной и летом значимого снижения не наблюдалось. Это значит, что ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса не оказали существенного влияния на объемы строительства, а небольшой рост в августе свидетельствует о восстановлении отрасли", - отмечает замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Наибольший прирост площади строящегося жилья отмечен в Москве (+161 тысячи кв. м), на втором месте Московская область (+156 тысяч кв.м), на третьем Тюменская (+151 тысяча кв.м).

При этом в ряде регионов в августе строительство сократилось. Наибольшее снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге, где площадь строящегося жилья уменьшилась на 192 тыс. кв. м и составила 11,3 млн кв. м.

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