Общественники предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

Предложение запретить продавать несовершеннолетним безалкогольное пиво поступило на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Соответствующее письмо в адрес министра направил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По словам общественника, сегодня продажа безалкогольного пива детям до 18 лет никак не регламентирована, а регулярное потребление такого напитка может стать причиной привыкания к пивному вкусу. Хамзаев также отметил, что в таком пиве все же допускается содержание алкоголя до 0,5 процента, что может негативно сказаться на здоровье ребенка.

"В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет", - говорится в обращении, которое находится в распоряжении RT.