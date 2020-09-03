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03.09.2020 11:08
Рубрика: Экономика

Онлайн-подписка Почты России стала в три раза популярнее

Россияне стали чаще оформлять подписку на периодические издания онлайн - на сайте и через мобильное приложение Почты России. За первое полугодие 2020 года онлайн было оформлено подписок на сумму 85,6 млн руб., что на 106% больше, чем за первое полугодие 2019 года. За 8 месяцев 2020 года посещаемость сайта выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом значительная часть клиентов по-прежнему оформляет подписку традиционным способом - через оператора в отделениях связи.

В онлайн-каталоге Почты России - 5 тысяч изданий. Среди них - общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания во все регионы нашей страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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"Мы видим, как меняется потребительское поведение. Все больше читателей периодической прессы предпочитают выписывать ее онлайн. Более того, мы фиксируем увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки. В 2020 году по сравнению с 2019-м она увеличилась на 22,5%", - отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Ежегодно увеличивается и число журналов и газет, оформленных онлайн в адрес социальных учреждений в рамках федеральной благотворительной программы "Дерево Добра". За январь-июнь 2020 года в адрес подопечных более 2100 детских домов, домов престарелых, больниц и сельских библиотек, онлайн было оформлено 3 150 изданий. Прирост к первому полугодию 2019 года составил 165%.

Подписная кампания на первое полугодие 2021 года стартовала 1 сентября. Выписать периодические издания можно на сайте или мобильном приложении Почты России, в почтовом отделении и через мобильные почтово-кассовые терминалы у почтальонов.

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