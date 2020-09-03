Онлайн-подписка Почты России стала в три раза популярнее

В онлайн-каталоге Почты России - 5 тысяч изданий. Среди них - общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания во все регионы нашей страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира.

"Мы видим, как меняется потребительское поведение. Все больше читателей периодической прессы предпочитают выписывать ее онлайн. Более того, мы фиксируем увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки. В 2020 году по сравнению с 2019-м она увеличилась на 22,5%", - отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Ежегодно увеличивается и число журналов и газет, оформленных онлайн в адрес социальных учреждений в рамках федеральной благотворительной программы "Дерево Добра". За январь-июнь 2020 года в адрес подопечных более 2100 детских домов, домов престарелых, больниц и сельских библиотек, онлайн было оформлено 3 150 изданий. Прирост к первому полугодию 2019 года составил 165%.

Подписная кампания на первое полугодие 2021 года стартовала 1 сентября. Выписать периодические издания можно на сайте или мобильном приложении Почты России, в почтовом отделении и через мобильные почтово-кассовые терминалы у почтальонов.