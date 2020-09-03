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03.09.2020 16:26
Рубрика: Общество

Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Демонстрационная версия для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме опубликована на сайте Федерального центра тестирования (подведомственной организации Рособрнадзора).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Участники ЕГЭ по информатике будут сдавать экзамен на компьютерах начиная с 2021 года. Ранее он проводился на бумажных бланках, - сообщает Рособрнадзор. - Тренажер позволяет будущим участникам экзамена познакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться при проведении ЕГЭ.

В режиме имитации система ведет себя максимально близко к реальному экзамену. Тренажер содержит демоверсию ЕГЭ по информатике 2021 года.

- Важно, чтобы при переходе на компьютерную форму ЕГЭ по информатике все будущие участники экзамена и педагоги получили максимально подробную информацию об изменениях экзаменационной модели и особенностях проведения экзамена на компьютере. Тренажер позволит заранее ознакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ, и потренироваться в выполнении экзаменационной работы, - отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ по информатике на компьютерах будет включать в 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 - повышенного и 4 - высокого. Были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически.

Общество Образование ЕГЭ в России

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