Освоение нефтегазовых ресурсов Арктической зоны России продолжает оставаться одним из главных драйверов развития отечественного ТЭК. Несмотря на санкционные меры и ограничения в период пандемии, планы российских энергетических компаний относительно расширения арктических проектов остаются в силе.

Доля арктических проектов в портфеле российских компаний непрерывно растет. Например, добыча от арктических проектов в общем портфеле "Газпром нефти" в перспективе трех лет составит около трети от общего объема. В дальнейшем, по словам заместителя гендиректора по разведке и добыче компании Вадима Яковлева, эта доля будет последовательно расти. "Арктика и, в частности, ЯНАО для "Газпром нефти" действительно являются основным источником роста добычи - Новый Порт, Мессояха и Приразломное длительное время останутся такими драйверами", - отметил он.

Компания также ведет активную работу на нефтяных оторочках Ен-Яхинского и Песцового месторождений, которые становятся новыми точками роста добычи жидких углеводородов. Одновременно расширяются компетенции по работе с многокомпонентными запасами, к примеру, на базе совместного с "НОВАТЭКом" предприятия "Арктикгаз", где идет освоение газоконденсатных залежей. Обширная газовая инфраструктура создается в рамках проекта "Газ Ямала", рассчитанного на комплексное освоение запасов углеводородов на юге полуострова. Сегодня два основных объекта находятся в стадии строительства. Это газопровод через Обскую губу и расширение установки комплексной подготовки газа Новопортовского месторождения. По словам Вадима Яковлева, изменение доли газа в запасах с продвижением на Север формируют потенциальную сырьевую базу и предпосылки для реализации газохимических проектов. Это миллионы тонн этана, пропана и бутана, которые традиционно используются в том числе как сырье для газохимической промышленности. Запасы Ямала огромны и по объему сырья сопоставимы с потребностями газохимии всей Западной Сибири. Причем это ресурсы мирового класса по масштабу и качеству, а газохимические рынки растут быстрее, чем рынки нефти или газа.

Ареалы своего присутствия в самом северном регионе добычи расширяет "Роснефть". Компания с октября 2020-го по апрель 2021 года поставит предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе почти 124 тысяч тонн нефтепродуктов. Поставки будут идти по Северному морскому пути танкерами компании "Норникель" с перевалкой через мощности терминала "Архангельскнефтепродукт". Кроме того, компания уже выразила заинтересованность Ушаковским месторождением, а также Дерябинским и Казанцевским газовыми участками. Здесь в рамках корпоративного проекта "Восток Ойл" планируется транспортировка СПГ по Севморпути. Международная торговля СПГ сегодня является самым динамично растущим сектором мирового энергетического рынка. Аналитики прогнозируют почти двукратное увеличение его объемов в ближайшие 15-20 лет (с 350 до 570-700 миллионов тонн), несмотря на серьезную экономическую турбулентность.

В целом благодаря запуску новых производств и наращиванию мощности уже действующих заводов в 2019 году Россия вошла в пятерку крупнейших мировых производителей СПГ. И нашей стране по силам занять до 20 процентов этого рынка. Для этого необходимо нарастить объемы производства и экспорта СПГ с сегодняшних 30 до 140 миллионов тонн, что соответствует возможностям ресурсной базы. Только СПГ-проекты Ямала дают стране десятки тысяч высокотехнологичных рабочих мест и сотни заказов промышленности, передовые технологии и оборудование мирового уровня, развитие СМП и арктических территорий. Освоение ресурсной базы арктических территорий будет сопровождаться поддержкой со стороны государства. Так, в весеннюю сессию Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс, в том числе законопроект о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Запасы Ямала по объему сырья сопоставимы с потребностями газохимии Западной Сибири

Ряд поправок касается и актуальных вопросов экспорта углеводородов арктической зоны. По словам председателя Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, монетизация части ресурсной базы, в том числе арктических запасов Ямала и Гыдана, нецелесообразна другими способами, кроме производства и экспорта СПГ. Принятый закон № 137-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "Об экспорте газа" позволяет расширить права на экспорт СПГ.

"Законодательное расширение ресурсной базы для экспорта СПГ позволит начать осуществление проекта "Арктик СПГ 2" "Обский СПГ", проектов освоения еще нескольких месторождений газа в Арктике. Это даст не только увеличение производства и экспорта российского СПГ, но и создание терминалов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманской области, возможность газификации этих регионов и арктических территорий. Увеличение грузооборота по нему благодаря СПГ может составить до 55 процентов к 2024 году. Новые проекты СПГ в Арктике будут на 80 процентов укомплектованы российским оборудованием и технологиями. Задача государства - создать такие условия развития газовых экспортных проектов, которые будут максимально удовлетворять интересы страны, регионов и компаний. Расширение ресурсной базы экспорта СПГ соответствует этой задаче", - отметил Павел Завальный.

Освоение нефтегазовых ресурсов арктической зоны России остается одним из главных драйверов развития отечественного ТЭК

Проекты арктического региона уже сегодня обеспечивают заказы для российских производителей. На днях в Астраханской области на верфи "Южного центра судостроения и судоремонта" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") состоялась торжественная церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы (ЛСП) "Газпрома" для освоения месторождения Каменномысское-море. Это газовое месторождение находится в Обской губе Карского моря. По размеру запасов газа - около 555 миллиардов кубов - относится к категории уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году, проектная мощность - 15 миллиардов кубометров ежегодно.

700 миллионов тонн может составить мировой рынок СПГ к 2030 году

В летнюю навигацию 2024 года ЛСП планируется отбуксировать на месторождение. Кроме того, четыре перевалочных газовоза вскоре получит "Ямал СПГ". Сейчас Hudong, подразделение Китайской государственной судостроительной корпорации, завершает работы на четвертом и последнем танкере, на которых СПГ будет перегружаться с ледокольных танкеров. Перевалка будет производиться на специальном терминале, который строится возле Мурманска.

По оценкам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, совокупный объем инвестиций только по крупным углеводородным проектам в Арктике составляет примерно 15 триллионов рублей. Однако в сложившихся условиях запуск добывающих проектов достаточно проблематичен из-за их привязки к цене на нефть, а благоприятные условия будут формироваться по мере роста цены. В то же время, считает представитель ведомства, не следует забывать, что работа по развитию освоения ресурсов углеводородной базы Арктической зоны России - масштабный и долгосрочный проект с горизонтом планирования минимум 15 лет. Поэтому несмотря на нынешние трудности цели останутся неизменными, резюмирует чиновник.