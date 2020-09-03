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03.09.2020 19:55
Рубрика: Культура

Павел Басинский представил на ММКЯ новую книгу "Соня, уйди!"

Текст: Людмила Прохорова
Во второй день Московской международной книжной ярмарки, проходящей в этом году в Манеже, свою новую книгу представил писатель, обозреватель "РГ" Павел Басинский. Она называется "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" и написана в соавторстве с Екатериной Барбанягой.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Прежде всего, стоит объяснить происхождение такого неожиданного заглавия - "Соня, уйди!".

"У всех моих книг до этого были рациональные названия, а на это название я вышел интуитивно, - прокомментировал Павел Басинский. - Эту фразу Толстой в пылу выкрикнул еще в достаточно безоблачный период семейной жизни. В этом названии я хотел показать дистанцию Софьи Андреевны, ее неслиянность с фигурой мужа. А эмоциональная наполненность названия хорошо интонирует с темой нашей книги".

Главной целью было показать Софью Андреевну Толстую не тенью великого супруга, а отдельной равновеликой личностью.

"В этой книге мы пытаемся объяснить феномен Софьи Андреевны. Хотя она рано вышла замуж и всю жизнь посвятила мужу, она непостижимым образом сумела сохранить свою индивидуальность. На полях романа гения она смогла написать свой собственный роман", - рассказывает Басинский.

Издательство "Молодая Гвардия" неоднократно предлагало писателю написать биографию Софьи Андреевны, но он отказывался, уверенный, что такую книгу должна написать женщина: "В биографии Софьи Андреевны есть моменты, которые мужчина точно не может понять. Как это - родить 13 детей? А как уже в достаточно пожилом возрасте вдруг влюбиться в музыканта?.."

В результате, книга вышла в формате диалога - мужского и женского. Павел Басинский подчеркивает, что книга - это не просто разговор, а полноценная биография, построенная на фактах, пусть и представленная в необычном формате. Но и создавалась "Соня, уйди!" тоже необычно: книга - результат обмена письмами авторов по электронной почте.

Фото: Елена Яковлева/Российская газета
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Каково это: прожить 48 лет в браке с гением? Авторы книги сходятся в одном - Толстой и Толстая стоили друг друга. "Софья Андреевна была очень разносторонним и талантливым человеком. Но что главное для меня - она была философом. У нее можно найти очень много тонких замечаний о жизни", - подчеркивает Екатерина Барбаняга.

Не самый известный факт, но в семье Толстых не только Лев Николаевич занимался литературой. "Софья Андреевна проявила себя как гениальный прозаик в дневниках и как талантливый - в мемуарах. Описывая все физиологические процессы рождения детей и другие аспекты жизни женщины, она предвосхитила женскую прозу наших дней", - считает Павел Басинский.

Кроме того, Софья Андреевна следила за домом, прекрасно вышивала, ткала ковры, учила детей, фотографировала…

"Я думаю, что Софье Толстой можно было бы поставить памятник", - заключила Екатерина Барбаняга. Павел Басинский с ней согласился и добавил: "Всем женщинам можно поставить памятник".

Культура Литература Московская международная книжная выставка-ярмарка

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