Пекин: Американским политикам надо учить историю

Новости

Шуфутинский прокомментировал запрет "3 сентября" в сети "ВКонтакте" 14:52
Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма 14:48
Российской экономике прогнозируют восстановление к концу 2021 года 14:38
Путин призвал Чувашию "вписаться" в нацпроекты 14:35
В Кремль еще не поступили данные о фальсификации отравления Навального 14:32
Объемы строительства жилья в России выросли впервые за год 14:27
Вышел трейлер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов" 14:20
КХЛ сообщила об отмене матча между минским "Динамо" и "Йокеритом" 14:18
Названы самые высокооплачиваемые певец, модель и спортсмен планеты 14:13
В Кремле не видят поводов для заявлений Путина по ситуации с Навальным 14:04
В России начались съемки психологической драмы от автора "Метода" и Троцкого" 13:57
Премьер Беларуси испытает на себе российскую вакцину от коронавируса 13:51
Суд оправдал экс-главу Сургута по делу о превышении полномочий 13:36
Песков назвал эмоциональными заявления против "Северного потока 2" 13:32
Россияне не будут проходить карантин после прибытия в Египет 13:32
В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным 13:32
В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста 13:30
Ожоги глаз в благовещенской гимназии получили 27 детей 13:29
Новый проект "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум объединит фильм и сериал 13:28
Члены семьи Берлускони заразились коронавирусом 13:26
Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку 13:15
Евросоюзу вновь грозит хаос на границах 12:59
В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко 12:50
Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза 12:45
Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Бугульме арестовали на 2 месяца 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 13:39

Пекин: Американским политикам надо учить историю

3 сентября отмечается 75-летие победы китайского народа в антияпонской войне и Второй мировой войне. За 14 лет войны китайский народ принял немало кровопролитных сражений, которые унесли жизни 35 миллионов человек, отмечает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китай одержал победу над японскими захватчиками, внес вклад в достижение окончательной победы во Второй мировой войне. Народы всего мира, испытавшие ужасы войны, ценят мир и не желают повторения трагедии. Сегодня лейтмотивом глобальной повестки дня стали мир и развитие.

Однако, из-за пандемии в глобальной экономике и политике произошли значительные перемены, некоторые американские политики стали открыто раздувать "новую холодную войну". Этим политическим деятелям не помешало бы вспомнить историю Второй мировой войны.

Эту войну развязали в 30-е годы ХХ века фашистская Германия, милитаристская Япония и Италия, война стала беспрецедентной катастрофой человечества. Война охватила весь мир - Азию, Европу, Африку и другие регионы, унесла жизни более 100 млн человек. Будучи союзниками, Китай, СССР, США, Великобритания и другие страны совместно боролись с захватчиками на Восточном и Западном фронтах, одержав полную победу над фашизмом, защитив справедливость и мир во всем мире.

Как отмечают многие обозреватели, противостоя фашистскому варварству, союзники смогли добиться окончательной победы именно благодаря духу сплоченности, международному взаимодействию и единой воле. После Второй мировой войны был создан новый порядок современных международных отношений, в частности была образована ООН, что значительно повлияло на нынешнее мироустройство.

История не повторяется, однако в ней постоянно происходят похожие ситуации, которые уже были в прошлом. 75 лет спустя, в 2020 году, внезапно вспыхнувшая эпидемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по всему миру. Как же преодолеть кризис? Для поиска ответа на этот вопрос надо обратиться к истории. Советник Центра китайских инноваций в американском штате Мичиган Том Уоткинс в интервью справедливо отметил, что, столкнувшись с COVID-19 - общей угрозой человечества, - международное сообщество должно положить конец распрям и обвинениям, чтобы сообща противостоять кризису и его разрушительным последствиям, как это было в годы Второй мировой войны.

Однако, к сожалению, в США, которые в годы войны входили в антифашистскую коалицию, сегодня к власти пришли такие политики, как Майк Помпео, которые напрочь забыли об истории. Нынешний госсекретарь США и другие американские чиновники своими действиями предают историческое наследие Второй мировой войны. Их некорректные действия вызывают осуждение всего международного сообщества.

Во-первых, Майк Помпео и ему подобные отреклись от единой воли и солидарности, а ведь именно это было самым ценным в годы Второй мировой войны. Сегодня политики в США стремятся всеми способами переложить ответственность за неэффективную противоэпидемическую работу на другие страны, что создало огромные препятствия для объединения усилий в глобальном противостоянии эпидемии.

Во-вторых, проигнорировав призывы международного сообщества к мирному развитию, Майк Помпео и ему подобные раструбили на весь мир о "китайской угрозе", спровоцировав идеологическую конфронтацию и призывая к "новой холодной войне" с Китаем. Это вступает в острое противоречие с основным лейтмотивом глобального развития.

Сегодня мир сталкивается с серьезными беспрецедентными переменами за последнее столетие. Разногласия или противоречия между Китаем и США, по сути, заключаются в выборе подхода - одностороннего или многостороннего, а также в выборе приоритетов - взаимовыгодного сотрудничества или игры с нулевой суммой.

В глобальном контексте все страны мира несут общую ответственность за предотвращение повторения трагедий войны. В этом году отмечается 75-летие победы в Антияпонской войне и во Второй мировой войне, этот юбилей служит напоминанием важности всеобщей поддержки международного порядка и системы международных отношений, центральным звеном в которых выступает ООН. Все страны мира должны активно формировать международные отношения нового типа, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, а также стремиться к миру и развитию. В этом и заключается дань уважения к нашему общему прошлому.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Перехватчик Миг-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Ефремов: Я признаю свою вину