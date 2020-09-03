Пекин: Американским политикам надо учить историю

Китай одержал победу над японскими захватчиками, внес вклад в достижение окончательной победы во Второй мировой войне. Народы всего мира, испытавшие ужасы войны, ценят мир и не желают повторения трагедии. Сегодня лейтмотивом глобальной повестки дня стали мир и развитие.

Однако, из-за пандемии в глобальной экономике и политике произошли значительные перемены, некоторые американские политики стали открыто раздувать "новую холодную войну". Этим политическим деятелям не помешало бы вспомнить историю Второй мировой войны.

Эту войну развязали в 30-е годы ХХ века фашистская Германия, милитаристская Япония и Италия, война стала беспрецедентной катастрофой человечества. Война охватила весь мир - Азию, Европу, Африку и другие регионы, унесла жизни более 100 млн человек. Будучи союзниками, Китай, СССР, США, Великобритания и другие страны совместно боролись с захватчиками на Восточном и Западном фронтах, одержав полную победу над фашизмом, защитив справедливость и мир во всем мире.

Как отмечают многие обозреватели, противостоя фашистскому варварству, союзники смогли добиться окончательной победы именно благодаря духу сплоченности, международному взаимодействию и единой воле. После Второй мировой войны был создан новый порядок современных международных отношений, в частности была образована ООН, что значительно повлияло на нынешнее мироустройство.

История не повторяется, однако в ней постоянно происходят похожие ситуации, которые уже были в прошлом. 75 лет спустя, в 2020 году, внезапно вспыхнувшая эпидемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по всему миру. Как же преодолеть кризис? Для поиска ответа на этот вопрос надо обратиться к истории. Советник Центра китайских инноваций в американском штате Мичиган Том Уоткинс в интервью справедливо отметил, что, столкнувшись с COVID-19 - общей угрозой человечества, - международное сообщество должно положить конец распрям и обвинениям, чтобы сообща противостоять кризису и его разрушительным последствиям, как это было в годы Второй мировой войны.

Однако, к сожалению, в США, которые в годы войны входили в антифашистскую коалицию, сегодня к власти пришли такие политики, как Майк Помпео, которые напрочь забыли об истории. Нынешний госсекретарь США и другие американские чиновники своими действиями предают историческое наследие Второй мировой войны. Их некорректные действия вызывают осуждение всего международного сообщества.

Во-первых, Майк Помпео и ему подобные отреклись от единой воли и солидарности, а ведь именно это было самым ценным в годы Второй мировой войны. Сегодня политики в США стремятся всеми способами переложить ответственность за неэффективную противоэпидемическую работу на другие страны, что создало огромные препятствия для объединения усилий в глобальном противостоянии эпидемии.

Во-вторых, проигнорировав призывы международного сообщества к мирному развитию, Майк Помпео и ему подобные раструбили на весь мир о "китайской угрозе", спровоцировав идеологическую конфронтацию и призывая к "новой холодной войне" с Китаем. Это вступает в острое противоречие с основным лейтмотивом глобального развития.

Сегодня мир сталкивается с серьезными беспрецедентными переменами за последнее столетие. Разногласия или противоречия между Китаем и США, по сути, заключаются в выборе подхода - одностороннего или многостороннего, а также в выборе приоритетов - взаимовыгодного сотрудничества или игры с нулевой суммой.

В глобальном контексте все страны мира несут общую ответственность за предотвращение повторения трагедий войны. В этом году отмечается 75-летие победы в Антияпонской войне и во Второй мировой войне, этот юбилей служит напоминанием важности всеобщей поддержки международного порядка и системы международных отношений, центральным звеном в которых выступает ООН. Все страны мира должны активно формировать международные отношения нового типа, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, а также стремиться к миру и развитию. В этом и заключается дань уважения к нашему общему прошлому.