Перехватчик Миг-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель.

На перехват цели был отправлен истребитель-перехватчик из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

После разворота норвежского самолета от границы Миг-31 вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.