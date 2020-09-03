Песков назвал эмоциональными заявления против "Северного потока 2"

Призывы остановить проект "Северный поток 2" из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным в Кремле считают не основанными на фактах эмоциями.

"Это скорее эмоциональные заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие из парламента ФРГ заявления.

"Это международный коммерческий проект в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента", - заметил представитель Кремля.

В Кремле также не понимают, что может быть причиной для каких-то новых санкций и не приемлют санкционного языка в целом. "В данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций", - заявил Песков.