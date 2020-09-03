Почти треть рабочих мест в Беларуси связаны с рынком ЕАЭС

Поскольку главной экономической ценностью ЕАЭС является общий рынок, понятно, почему около трети рабочих мест в десятимиллионной Беларуси так или иначе завязаны на его динамично развивающееся пространство, подчеркнул 3 сентября в беседе с БЕЛТА член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Поэтому, уточнил он, сбой сотрудничества в рамках этого международного объединения может иметь самые драматические последствия для белорусов. Дело в том, пояснил он, что Минск активно использует свое членство в союзе. И с учетом структуры диверсифицированной экономики страны, примерно 45 процентов (около $15 млрд) от всех экспортных поставок республики приходится на территорию ЕАЭС.

"А в таких важных секторах экономики, где заняты очень много людей, цифры еще выше: 85% всего белорусского продовольствия экспортируется на рынок союза, 75% - текстиля и одежды, 75% - машин и оборудования, техники, - перечислил он. - То есть эти цифры показывают, что рынок союза для экспортных возможностей является ключевым".

Вот почему, констатировал он, сбой в кооперации нанесет сильный экономический удар по РБ и, самое главное, - по домохозяйствам, семьям и рабочим местам. Эксперт убежден, что это будет трагедий и с точки зрения обнищания населения, и необходимости поиска работы за рубежом. А главное, добавил он, это может оказаться "намного более драматично, чем в соседних странах, где интеграция была не такая высокая".

Помимо общего рынка, Слепнев обратил внимание и на развитие многопланового сотрудничества в здравоохранении, образовании и инвестициях. Граждане стран ЕАЭС могут свободно перемещаться внутри союза. "Ну и кооперация на уровне предприятий: восемь тысяч предприятий заключили тесные кооперационные связи, нарушение которых окажет серьезное дестабилизирующее воздействие", - предупредил экономист.

Конечно, между странами ЕАЭС, согласился он, существуют "споры при обсуждении различных вопросов". Но это только подтверждает аксиому, считает Слепнев, что тесные кооперационные отношения рождают и жаркие диалоги. В любом случае, резюмировал он, экономическое сотрудничество, плодами которого пользуются все страны союза, обоюдовыгодно.