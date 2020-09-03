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03.09.2020 15:32
Рубрика: Общество

Названы новые негативные последствия нарушения режима сна

Текст: Алексей Иванов

Регулярное нарушение режима сна приводит к повышению кровяного давления и изменениям в микробиоме кишечника. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Чикаго, проводившие соответствующие эксперименты на крысах, сообщается на сайте вуза.

Фото: iStock
Назван простой продукт, четыре ложки которого снижают давление

Изначально целью исследования было определить, как влияет на здоровье животных нарушение режима сна в течение четырех недель. Так как крысы ведут ночной образ жизни, ученые не давали им спать днем. Датчики телеметрии измеряли активность мозга, артериальное давление и частоту сердечных сокращений в организме животных. Для изучения изменений микробного содержания кишечника анализировался состав фекалий.

- Когда у крыс был ненормальный режим сна, у них наблюдалось повышение артериального давления, причем оно оставалось таковым, даже когда животные могли вернуться к нормальному сну. То есть негативные последствия для организма были долговременными, - отметила один из авторов исследования Кэтрин А. Маки.

Что касается микробиома кишечника, то там, вопреки первоначальной гипотезе, изменения произошли не сразу. Неблагоприятные последствия наступили примерно через неделю после начала эксперимента. В целом у животных наблюдался дисбаланс между различными типами бактерий, больше стало тех, что приводят к различного рода воспалениям. Когда нарушение сна прекратилось, все вернулось в норму, но также не сразу.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование с участием людей.

- Мы хотим понять, как можно помочь людям, которые подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний из-за их работы и режима сна. У людей всегда будут обязанности, мешающие им спать. Предполагается, что можно снизить риск для здоровья, воздействуя на микробиом с помощью новых методов лечения или специальной диеты, - пояснила еще один автор работы Энн М. Финк.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Physiological Genomics.

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