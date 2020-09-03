Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Оглашение итогового судебного акта по делу Ефремова состоится 8 октября в 11 часов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Перед этим уже со вторым последним словом за день снова выступил сам Михаил Ефремов.

"Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это конечно сделал я", - сказал актер. И добавил, что ему жаль потерпевших, и он очень соболезнует их большому горю и переживает за них. При этом он признался, что не стал "отмазываться" от суда и пользоваться "телефонным правом", а пришел в суд, чтобы решить все честно. Ефремов также сказал, что запрошенный прокуратурой приговор в 11 лет будет для него смертельным.