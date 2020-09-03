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03.09.2020 17:05
Рубрика: Digital

3D расправил плечики

Примерить одежду можно будет в смартфоне
Текст: Ирина Алпатова
Для покупки одежды достаточно будет сделать две фотографии на телефон - приложение создаст вашу модель, на которую можно примерять одежду из онлайн-магазина. Соответствующая российская разработка на основе компьютерного зрения заинтересовала "Роснано" и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), которые инвестируют в проект 110 млн рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия повлияла на fashion-ретейл - люди чаще стали покупать онлайн. Это приведет к появлению новых цифровых технологий и серьезной трансформации рынка, полагает Сергей Протас, представитель фонда венчурных инвестиций Rusnano Sistema, созданного совместно "Роснано" и АФК "Система". По оценкам фонда, размер рынка виртуальных примерочных к 2025 году превысит 7,5 млрд долларов.

Один из вариантов такой примерочной строится на использовании 3D-сканера, рассказал представитель российского разработчика Texel. В обычном магазине можно установить сканер, который создаст трехмерную модель покупателя. И тому больше не понадобится примерять тонны одежды - все можно будет сделать дистанционно.

Размер рынка  виртуальных  примерочных  к 2025 году  превысит  7,5 млрд долларов

Но ФРИИ и Роснано заинтересовались другой разработкой компании - на основе обычных фотографий со смартфона система вычисляет обхваты человека и формирует параметрическую модель тела, а вторая технология - генеративная нейронная сеть - позволяет примерять одежду онлайн. Для ФРИИ веским аргументом в инвестировании стало то, что команде удалось собрать уникальную базу параметров человека на основе 3D-сканирования - этим они опережают продукты большинства конкурентов, рассказал Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ. Модель на базе собранного дата-сета оказывается более точной.

Цифровые "двойники" покупателей появятся скоро и в других сегментах, считает Сергей Климентьев, сооснователь Texel. На очереди - здоровье, фитнес, VR, компьютерные игры и кино.

Приложение "мобильный идентификатор" проходит сертификацию
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