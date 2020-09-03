Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали контракт с развлекательной компанией потокового мультимедиа Netflix. Контракт заключен на несколько лет. Об этом сообщает издание The New York Times.

Супруги, отказавшись от обязанностей членов британского королевского дома и переехав сначала в Канаду, а оттуда в США, создали продюсерскую компанию, которая станет снимать документальные и художественные фильмы, сериалы и детские программы. Показывать их будут только на Netflix.

Гарри и Меган заявили, что намерены сосредоточиться на "создании контента, дающего надежду". Также они отметили, что "для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ".

Стоимость контракта с Netflix держится в тайне, но известно, что на переговорах, которые Гарри и Меган вели с Disney и Apple, обсуждалась сумма порядка 100 миллионов долларов.

Ранее, в 2018 году, контракт с Netflix на производство фильмов подписали Барак и Мишель Обама.