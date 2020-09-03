Производство и импорт алкоголя снижаются, а его потребление растет

В первой половине 2020 года производство вина и водки в стране, а также импорт этих алкогольных напитков существенно снизились.Однако потребление того и другого в России не только не падает, а, наоборот, растет.

По данным Росалкогольрегулирования, за семь месяцев 2020 года объем производства водки в России составил 96,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, вина - 95,3%, а пива - 103,3%. При этом, по данным Росстата, за первое полугодие серьезно просел и импорт алкоголя - его было ввезено в страну 92,2% к аналогичному периоду 2019 года. Больше всего снизился импорт вина - его в России ввезли 80,8% к первому полугодию прошлого года. Импорт крепких спиртных напитков (включая водку) составил 89,4%. Но на 12% вырос импорт пива.

Однако, как следует из данных Росстата, продажи спиртных напитков населению в России за январь - июль не только не снизились, а, наоборот, немного увеличились. В сравнении с тем же периодом прошлого года водки было продано на 1,7% больше, вина - на 3,1%, вина игристого и шампанского - на 1,4%, пива и пивных напитков - на 2,9%.

Винодельческой продукции (кроме винных напитков) сейчас россияне покупают точно не меньше, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. А снижение импорта, скорее всего, объясняется ослаблением рубля во втором квартале 2020 года - импортеры, предвидя это, загодя завезли больше алкоголя или работают пока на запасах, ожидая восстановления экономики. Также падение объясняется приостановкой деятельности ресторанов на время пандемии - запасов дорогих вин оказалось достаточно, чтобы не завозить их с открытием общепита.

Причина снижения производства и импорта не в последствиях пандемии или ослаблении рубля, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Он напоминает, что с января в России были повышены акцизы на алкоголь. На тихие вина акцизы выросли с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей за литр. Выросли также акцизы на крепкий алкоголь, пиво, сидр и другие напитки. Производители до повышения выпустили продукции больше и теперь просто распродают запасы, объясняет Дробиз. А потребление спиртных напитков осталось на прежнем уровне.

20% импортного вина не досчитался российский рынок по результатам первого полугодия 2020 года

"Судя по потреблению алкоголя, в стране нет никакого экономического кризиса. Люди не изменили свои привычки. А производители не стали меньше производить алкоголь, что хорошо для экономики - это ведь и рабочие места, и налоги", - уверен эксперт.