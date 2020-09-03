Производство и импорт алкоголя снижаются, а его потребление растет

Новости

В Манчестере появился памятник жителям блокадного Ленинграда и красноармейцам 18:02
Матвиенко поддержала идею о стандарте благополучия человека в Ростовской области 18:00
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора" 17:54
Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе 17:52
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны 17:50
Американский суд подтвердил правоту Сноудена 17:50
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей 17:22
В Крыму арестован подозреваемый в краже 40 миллионов рублей инкассатор 16:59
Приговор Ефремову огласят 8 сентября 16:54
Стало известно, когда США покинут ВОЗ 16:49
Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом 16:35
Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай заражения COVID-19 16:31
Володин: Россия должна получить доступ ко всем материалам по Навальному 16:28
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике 16:26
Кириенко рассказал о грантах на форуме "Таврида" 16:25
На Урале скульптурный ансамбль объединил Чапаева и основателя "Альфы" 16:21
Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города 16:20
Белорусские связисты одержали победу на "АрМИ-2020" 16:15
Австрия впервые законодательно урегулирует деятельность интернет-гигантов 16:05
Москва и Минск достигли прогресса в вопросе будущего Союзного государства 16:04
Кириенко сообщил, что переболел коронавирусом 16:03
Наноспутник МГУ успешно доставлен на орбиту 16:02
Руководство ЕС просит не отменять 14-дневный карантин 15:49
В Стамбуле араб торговал арбузами с Lamborghini 15:48
Комментатор "Матч ТВ": Черчесов проведет ротацию в матчах против Сербии и Венгрии 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 17:00
Рубрика: Экономика

Пить стало лучше

Производство и импорт алкоголя снижаются, а его потребление растет
Текст: Татьяна Карабут
В первой половине 2020 года производство вина и водки в стране, а также импорт этих алкогольных напитков существенно снизились.Однако потребление того и другого в России не только не падает, а, наоборот, растет.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По данным Росалкогольрегулирования, за семь месяцев 2020 года объем производства водки в России составил 96,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, вина - 95,3%, а пива - 103,3%. При этом, по данным Росстата, за первое полугодие серьезно просел и импорт алкоголя - его было ввезено в страну 92,2% к аналогичному периоду 2019 года. Больше всего снизился импорт вина - его в России ввезли 80,8% к первому полугодию прошлого года. Импорт крепких спиртных напитков (включая водку) составил 89,4%. Но на 12% вырос импорт пива.

Фото: iStock
Общественники предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

Однако, как следует из данных Росстата, продажи спиртных напитков населению в России за январь - июль не только не снизились, а, наоборот, немного увеличились. В сравнении с тем же периодом прошлого года водки было продано на 1,7% больше, вина - на 3,1%, вина игристого и шампанского - на 1,4%, пива и пивных напитков - на 2,9%.

Винодельческой продукции (кроме винных напитков) сейчас россияне покупают точно не меньше, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. А снижение импорта, скорее всего, объясняется ослаблением рубля во втором квартале 2020 года - импортеры, предвидя это, загодя завезли больше алкоголя или работают пока на запасах, ожидая восстановления экономики. Также падение объясняется приостановкой деятельности ресторанов на время пандемии - запасов дорогих вин оказалось достаточно, чтобы не завозить их с открытием общепита.

Причина снижения производства и импорта не в последствиях пандемии или ослаблении рубля, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Он напоминает, что с января в России были повышены акцизы на алкоголь. На тихие вина акцизы выросли с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей за литр. Выросли также акцизы на крепкий алкоголь, пиво, сидр и другие напитки. Производители до повышения выпустили продукции больше и теперь просто распродают запасы, объясняет Дробиз. А потребление спиртных напитков осталось на прежнем уровне.

20% импортного вина не досчитался российский рынок по результатам первого полугодия 2020 года

"Судя по потреблению алкоголя, в стране нет никакого экономического кризиса. Люди не изменили свои привычки. А производители не стали меньше производить алкоголь, что хорошо для экономики - это ведь и рабочие места, и налоги", - уверен эксперт.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Перехватчик Миг-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре