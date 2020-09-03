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03.09.2020 18:46
Рубрика: Происшествия

Незавидная роль

Прокурор попросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
Прения сторон в четверг в Пресненском суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова начались неожиданно. Актер, который на протяжении всего процесса отрицал свою вину и который должен был выступить с последним словом, выступил с первым:
Еще перед началом судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что намерен признать свою вину. Фото: РИА Новости Еще перед началом судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что намерен признать свою вину. Фото: РИА Новости
Еще перед началом судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что намерен признать свою вину. Фото: РИА Новости

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил Михаил Ефремов. Как и следовало ожидать, запоздалое признание вины ни к чему хорошему не привело. Два прокурора-гособвинителя Диана Галиуллина и Анна Свинцова актеру не поверили. Ведь весь процесс он сам и его адвокат Эльман Пашаев театрально рассказывали о том, что актера за рулем могло и не быть, а был там скорей всего какой-то неизвестный гражданин в бейсболке.

Фото: АГН "Москва"
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Сразу после Ефремова слово взяла гособвинитель Диана Галиуллина, которая заявила, что вина подсудимого в преступлении подтверждается показаниями свидетелей, данными экспертиз, видеоматериалами и другими доказательствами по делу.

"Прошу назначить Ефремову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Считаю, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества", - сказала суду Галиуллина. Кроме того, по ее мнению, несмотря на признание вины, Ефремов раскаялся не искренне в совершенном им ДТП. 11 лет - это практический максимальный срок по 264 статье УК РФ, которая предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. По мнению прокуратуры, отсутствие раскаяния у Ефремова в совершенном не дает повода для смягчения наказания. Прокурор обратила внимание суда на "избирательность" памяти Ефремова. То есть он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. При этом, как отметила Галиуллина, сразу после аварии актер полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из-за сильного опьянения.

В то же время по данным следствия и гособвинения характер травм, полученных Ефремовым при ДТП, в том числе след на шее и боль в грудной клетке, однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем. Также, по словам прокурора, об этом говорят и следы его эпителия на одноразовой подушке безопасности водителя. А еще она просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Смягчающими обстоятельствами она назвала наличие двух несовершеннолетних детей, а также материальную помощь, которую актер оказал родственникам погибшего. Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, на 500 тысяч рублей.

Если говорить о перспективах приговора, то он может и не быть столь суровым, как просит прокуратура. Однако и мягким он точно не будет - это было бы возможно только в одном случае -если бы Ефремов сразу признал вину и примирился с потерпевшими. Судебная практика в этом случае говорит о возможности назначения подсудимым небольшого срока с заменой его на условный. Однако Ефремов и его защита сделали все, чтобы этого не случилось.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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